Vijf makkelijke manieren om meer pijn te kunnen verdragen.

Waag een dansje

Muziek aanzetten en dansen kan helpen voordat iemand iets pijnlijks moet doorstaan. Onderzoekers van de University of Oxford (Engeland) lieten 264 Brazilianen intensief of minder intensief dansen. In de ene groep moest iedereen dezelfde bewegingen uitvoeren en in de andere groep maakten de dansers juist allemaal andere bewegingen. Na het dansen maten de onderzoekers de pijndrempel van de dansers en hun gevoel van verbondenheid.

Wat bleek? De actieve dansers hadden een hogere pijndrempel dan de minder actieve. En de synchroondansers hadden een hogere pijndrempel dan individuele dansers.

Volgens de onderzoekers verhoogt lichamelijke inspanning de hoeveel endorfine, het hormoon dat pijnsignalen onderdrukt. Synchroon bewegen zorgt voor een gevoel van verbondenheid. Ook dat verhoogt de hoeveelheid endorfines in je bloed. Kortom: intensief synchroon dansen helpt het beste.

Drink koffie

Koffie kan helpen voor een zware of pijnlijke training. Onderzoekers van de University of Illinois (VS) gingen na wat het effect is van cafeïne op spierpijn tijdens een training. Ze gaven 25 vrouwelijke sporters tijdens twee experimenten een pilletje.

In de ene proef bevatte de pil net zoveel cafeïne als twee of drie kopjes koffie, in de andere zaten geen werkzame stoffen. Tijdens een fietstraining, een uur na de pil, werd de sporters steeds gevraagd hoeveel pijn hun bovenbeenspier deed. Na de cafeïneboost was de pijn minder.

De onderzoekers denken dat cafeïne de receptoren blokkeert die betrokken zijn bij het doorgeven van pijnsignalen van de spieren.

Schelden en vloeken verzacht

Schelden en vloeken kan pijn verzachten, volgens onderzoekers van Keele University in Engeland. Ze lieten 64 studenten twee keer hun hand in ijswater steken. Dit moesten ze zo lang mogelijk volhouden. De ene keer mochten ze daarbij herhaaldelijk vloeken. De tweede keer moesten ze steeds het woord 'tafel' zeggen. Vloekend tolereerden ze de ijzige pijn langer dan als ze 'tafel' zeiden.

De psychologen denken dat vloeken de vecht-of-vluchtreactie bij mensen oproept. Die verhoogt de hartslag en schroeft ook de pijndrempel op.

Kijk naar dramafilms

Pak de popcorn en zet een goede dramafilm aan, zolang het maar emotioneel is. Volgens onderzoekers van de University of Oxford (Engeland) ben je daarna beter opgewassen tegen pijn. Ze lieten vrijwilligers kijken naar Stuart: A Life Backwards, een dramafilm uit 2007 over een dakloze man met een moeilijke jeugd. Een tweede groep keek een neutrale documentaire.

De kijkers gaven hun emotionele toestand vóór en na het tv-kijken aan. Ook werd hun pijngrens gemeten door te kijken hoe lang ze met hun rug tegen de muur konden zitten zonder met de billen ergens op te leunen.

Het drama deed zijn werk. Hoe emotioneler de kijkers werden, hoe meer pijn ze konden weerstaan. Dat komt volgens de onderzoekers doordat samen naar iets emotioneels kijken het gevoel van verbondenheid verhoogt. Dit gaat gepaard met het aanmaken van endorfines, die ook pijn onderdrukken. Wie niet warm of koud werd van het drama, kon niet beter tegen pijn.

Droom weg

Dromen over leuke dingen blijkt ook te kunnen helpen. Onderzoekers van de Philipps-Universität Marburg teisterden hun proefpersonen met een steeds warmere prikkel op de onderarm.

Een groep proefpersonen kreeg te horen dat ze de gedachte aan de pijn konden loslaten. Ze moesten ze beschouwen als wolkjes die voorbij dreven. Dit is volgens de onderzoekers een manier om de pijn te accepteren.

Een tweede groep kreeg de opdracht om de gedachten te vervangen door functionelere gedachten, zoals 'deze pijnlijke ervaring beschadigt mijn huid niet'. Een derde groep werd gevraagd om aan een fijne gebeurtenis te denken, zoals op een warme zomerdag in het gras liggen.

Wat hielp het beste? Jezelf afleiden met blije gedachten. De proefpersonen die deze methode hanteerden, konden net als de 'accepteerders' een hogere temperatuur verdragen. Bovendien gaven 'afleiders' hun pijn een lagere score. Functionele gedachten oproepen haalde niks uit.

