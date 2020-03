Wetenschap Kosmische landbouw: sla uit de ruimte net zo voedzaam als aardse sla Slideshow Infographic Video 42 x gedeeld Sla die in de ruimte is verbouwd, is minstens net zo voedzaam als sla van de aarde, schrijven wetenschappers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA vrijdag in het vakblad Frontiers in Plant Science. Astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS teelden van 2014 tot 2016 kroppen rode sla, die nu zijn geanalyseerd.