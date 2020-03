NASA zoekt voor het eerst in ruim vier jaar nieuwe astronauten en ditmaal zoekt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie specifiek naar mensen om op de maan te laten wandelen. Vanaf 2024 wil NASA opnieuw landen op de maan. Dat zou voor het eerst sinds 1972 zijn.

Bij de laatste sollicitatieronde boden 18.300 mensen zich aan om ruimtevaarder te worden. Van hen bleven uiteindelijk elf mensen over, die eerder dit jaar afstudeerden.

Kandidaten moeten een masterdiploma in bijvoorbeeld een technologische richting hebben en anders kunnen ze dat compenseren met onder meer duizend vlieguren als piloot van een straalvliegtuig.

Slecht nieuws voor alle geïnteresseerden buiten de Verenigde Staten: alleen Amerikaanse staatsburgers maken kans op een plekje in de maancapsule.

Afgestudeerde astronauten maken kans op vluchten naar het internationaal ruimtestation ISS, 400 kilometer boven de aarde. Ook mogen de astronauten misschien aan boord van de nieuwe Orion-capsule stappen om enkele dagen later aan te komen op de maan.

Nog maar de vraag of NASA op tijd klaar is voor maanmissies

De nieuwe maanlandingen behoren tot het nieuwe Artemis-programma, vernoemd naar de Griekse godin en tweelingzus van de god Apollo. Apollo was de naam van de maanmissies in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

Het is nog maar de vraag of het NASA gaat lukken om de astronauten in 2024 op te laten stijgen. De raket waarmee Artemis moet opstijgen, het Space Launch System (SLS), had al in 2016 een eerste testvlucht moeten maken. Dit is nog niet gebeurd. Bovendien zit de raket nu - vier jaar later - nog steeds niet volledig in elkaar. De capsule voor de missies, Orion, is wel af en moet misschien op een commerciële raket naar de maan vertrekken.

Een concepttekening van de SLS-raket. (Foto: NASA)