Wetenschap Lichtflits boven Nederland was meteoor die over Duitsland schoot Slideshow Infographic Video 44 x gedeeld De felle lichtflits die in de nacht van maandag op dinsdag boven Nederland werd gezien, was een meteoor die over het westen van Duitsland schoot, vertelt meteorenexpert Marco Langbroek van de Leidse Sterrenwacht dinsdag desgevraagd aan NU.nl.