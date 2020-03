Libellen zijn erg succesvol bij het jagen, blijkt uit Fins onderzoek naar de uitwerpselen van de jufferondersoort de watersnuffel. Een populatie jufferlibellen blijkt jaarlijks honderdduizenden insecten te vangen in één zomer, in een gebied rondom één vijver.

Libellen staan hoog in de voedselketen in de insectenwereld, schrijven de onderzoekers in het vakblad Journal of Animal Ecology. Ze eten vooral muggen, maar ook andere soorten insecten.

Hoeveel ze nou precies eten was lange tijd onzeker, maar door DNA-onderzoek op de uitwerpselen van de dieren konden wetenschappers meten hoeveel verschillende dieren de libellen nou eigenlijk eten.

Onderzoekers namen een gebied van 12 hectare onder de loep, waar zij libellen vingen en een serie nummers op de vleugels zetten. Daarna lieten ze de dieren weer los, om ze later weer te vangen.

Wetenschappers vingen libellen en andere insecten voor onderzoek

De entomologen keken dan naar hoeveel genummerde en niet-genummerde soorten er waren, om zo een schatting te maken van het aantal juffers in het gebied. Door speciale valletjes te plaatsen in hetzelfde gebied, konden de wetenschappers schatten hoeveel andere insecten er leefden.

Om de poep van de dieren te vangen, werden libellen gevangen en 24 uur lang in een tube met keukenpapier vastgehouden, waar ze hun behoefte deden.

De 42 duizend libellen in het gebied aten gezamenlijk in één zomer ongeveer 700.000 muggen, bijna 1 kilo, wat ongeveer 1 procent is van de totale muggenpopulatie in het gebied.