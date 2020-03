In april 1983 was het wereldnieuws: de dagboeken van Adolf Hitler waren gevonden! Het bleek een zeperd van ongekende omvang.

Gerd Heidemann, vooraanstaand redacteur van het Duitse weekblad Stern, moet in januari 1980 bijna gek geworden zijn van opwinding. In de kelder van een verzamelaar van nazispullen uit Stuttgart, kreeg hij een oud boek in handen met op de kaft van kunstleer de gotische letters AH: Adolf Hitler.

Het was een dagboek, volgekrabbeld met aantekeningen van de Führer zelf. Dat is tenminste wat de verzamelaar verklaarde. Verblind door de lonkende wereldfaam stortte de journalist zich in een avontuur dat zou uitmonden in een van de grootste vervalsingszaken uit de geschiedenis.

Volgens de verzamelaar waren er 27 dagboekdelen, die aan het einde van de oorlog waren gered na een vliegtuigcrash in het oosten van Duitsland. Heidemann raakte geobsedeerd. De verzamelaar had het boek van een antiquair gekocht, die in eerste instantie niet wilde meewerken. Heidemann beloofde de antiquair echter een vermogen als hij dit wel zou doen.

Antiquair blijkt vervalser van naziobjecten

De antiquair, Konrad Kujau, bleek echter een oplichter en vervalser van naziobjecten, die onder meer schilderijen van Hitler en handgeschreven documenten fabriceerde.

Heidemann hapte toe en Kujau sloeg meteen aan het schrijven. Binnen een paar dagen was deel twee klaar. Met boeken en oude kranten en tijdschriften als bron zoog hij de aantekeningen uit zijn duim. Hij maakte theevlekken op de pagina's en butste de boeken tegen zijn bureau om ze oud en verweerd te laten lijken.

In de maanden die volgden, leverde Kujau het ene na het andere dagboek af. Kujau had Heidemann wijsgemaakt dat ze een voor een uit Oost-Duitsland moesten worden gesmokkeld, daardoor konden ze niet in één keer worden aangeleverd. Uiteindelijk zou Stern er 9,3 miljoen mark voor betalen.

De journalist stond allang niet meer open voor twijfels over de echtheid van de dagboeken. Toen hij in een vlaag van openheid enkele passages voorlas aan een voormalige nazicommandant, corrigeerde die hem. In de dagboeken stond dat Hitler een bepaalde kazerne had bezocht, maar de commandant wist heel zeker dat dit niet zo was. Heidemann wilde er niets van horen.

Deskundigen verklaren dagboeken echt

Heidemanns hoofdredacteur bedong wel dat de dagboeken vóór publicatie door experts beoordeeld zouden worden op echtheid. Handschriftexperts verklaarden allemaal dat de dagboeken echt waren. Later bleek dat ze het handschrift in de dagboeken vergeleken met andere handgeschreven teksten van Hitler, die óók door Kujau vervaardigd bleken.

De Britse Hitlerdeskundige Hugh Trevor-Roper zou al bij de aanblik van de stapels dagboeken overtuigd zijn geraakt dat ze echt waren. Hij kon zich niet voorstellen dat er op zo'n grote schaal werd gezwendeld. Met het gunstige oordeel van de experts was de weg vrijgemaakt voor een van de grootste scoops uit de geschiedenis.

Op 25 april 1983 hield Stern een persconferentie op het hoofdkantoor in Hamburg. Trevor-Roper, die aanwezig was als expert, bleek ineens grote twijfels te hebben. Tot afgrijzen van de Stern-delegatie sprak hij die ook uit.

Ondanks de kritiek verscheen kort na de persconferentie het extra dikke nummer van Stern met daarin fragmenten uit de dagboeken. De oplage was ruim vier keer zo groot als normaal. Voor miljoenen marken waren de publicatierechten verkocht aan buitenlandse bladen.

Boeken waren knullig nagemaakt

Al snel kwamen er meer kritische geluiden. Mensen die zelf met Hitler hadden gewerkt, hadden hem nooit zien schrijven. Hij dicteerde alles aan zijn secretaresses. Hoe en wanneer zou hij al die dagboeken hebben moeten schrijven?

Het bedrog kwam definitief uit. In de dagboeken zat polyester, dat pas na de Tweede Wereldoorlog te koop was. Er stond geen AH in goudkleurige gothische letters op de voorkant, maar FH: Kujau had de verkeerde letter gebruikt. Kenners vonden het handschrift bijzonder knullig nagemaakt.

Het dagboekenschandaal geldt nog altijd als hét voorbeeld van slechte journalistiek en als demonstratie van menselijke ijdelheid, geldhonger en scoringsdrift. Heidemann kreeg uiteindelijk een gevangenisstraf van vier jaar en acht maanden, Kujau twee maanden korter. Stern bestaat nog steeds, maar aan de Hitlerdagboeken worden ze daar in Hamburg liever niet meer herinnerd.

