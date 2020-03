Sla die in de ruimte is verbouwd, is minstens net zo voedzaam als sla van de aarde, schrijven wetenschappers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA vrijdag in het vakblad Frontiers in Plant Science. Astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS teelden van 2014 tot 2016 kroppen rode sla, die nu zijn geanalyseerd.

Een eitje bakken zit er niet in het internationale ruimtestation en dus moeten astronauten het doen met gevriesdroogde rantsoenen die vanaf de aarde worden aangeleverd. 'Koken' gaat als volgt: door een zakje voedsel met warm water te vullen, verandert een massief brok in een eetbare maaltijd. Dit eten is echter niet vers en bevat ook minder voedingsstoffen dan vers voedsel.

Om ervoor te zorgen dat ruimtevaarders een verse en gezondere maaltijd krijgen, zijn er aan boord van het ISS meerdere pogingen gedaan om planten te kweken. Gewassen verbouwen gaat in de ruimte anders dan op aarde. Er is geen zwaartekracht, geen natuurlijk licht, geen frisse lucht en dus is het maar de vraag of 'ruimtesla' net zo gezond is als een krop van het boerenland.

In 2004 probeerde André Kuipers al plantjes te laten groeien in het station en van 2014 tot 2016 hebben Amerikaanse astronauten ook rode sla verbouwd. Een deel van de oogst werd opgegeten, de rest ging naar de aarde. Om het voedsel te vergelijken, werd er tegelijkertijd op aarde ook sla verbouwd.

Een analyse van de kroppen rode sla laat zien dat planten uit de ruimte minstens net zo voedzaam zijn als een krop die op aarde is gekweekt. Sommige kroppen sla uit de ruimte bevatten zelfs meer voedingstoffen, zoals kalium en fosfaat.

Gewassen verbouwen op de maan en Mars

Niet alleen in het ISS proberen onderzoekers te achterhalen hoe we planten in de ruimte kunnen verbouwen. Organisaties als NASA willen nederzettingen op andere hemellichamen mogelijk maken. Maar om dat te bereiken, hebben die nederzettingen hun eigen voedselproductie nodig.

Zo proberen onderzoekers van de Universiteit van Wageningen planten te kweken op nagebootste maan- en Marsgrond. Onder meer graan en tomaten konden vrij goed groeien in het namaakregoliet.

Chinese maanlander Chang'e 4 plaatste in januari de allereerste plant op de maan. In een afgesloten capsule zaten zaadjes van katoenplantjes, die succesvol ontkiemden. Uiteindelijk vroor het plantje dood toen de nacht op de maan begon en de temperatuur naar 170 graden onder 0 zakte.