De felle lichtflits die in de nacht van maandag op dinsdag boven Nederland werd gezien, was een meteoor die over het westen van Duitsland schoot, vertelt meteorenexpert Marco Langbroek van de Leidse Sterrenwacht dinsdag desgevraagd aan NU.nl.

De meteoor was dusdanig fel boven Duitsland, dat deze onder meer in Nieuwegein werd gefilmd. Ook in België was de vuurbol zichtbaar.

Verschillende amateurastronomen hebben de vuurbol vastgelegd op speciale camera's die worden gebruikt om dit soort natuurverschijnselen op beeld te zetten, vertelt Hans Betlem van de Dutch Meteor Society.

Met deze beelden kan de snelheid en het traject van de ruimterots worden berekend. "Momenteel hebben we vijf beelden binnengekregen en drie daarvan zijn geanalyseerd", vertelt Betlem.

De conclusie op basis van een eerste meting: de rots kwam de dampkring binnen en vloog op ongeveer 80 kilometer hoogte met een snelheid van 20 kilometer per seconde over het Ruhrgebied in Duitsland. De flits was zichtbaar tot het rotsblok enkele seconden later ongeveer 25 tot 30 kilometer boven Dortmund was.

De vuurbol vastgelegd door een speciale camera in de Belgische plaats Oostduinkerke. (Foto: Geer Vandenbulcke, Dutch Meteor Society)

Nog niet bekend of rotsblok op aarde is geland

Een meteoor is een rotsblok uit de ruimte dat de dampkring van de aarde binnenkomt. Door de grote snelheid waarmee de ruimterots door de lucht schiet, brandt die op. Dat kan leiden tot een felle lichtflits zoals die boven Duitsland.

Zodra een meteoor op aarde neerkomt, wordt die een meteoriet genoemd. Het is nog niet bekend of er een overblijfsel van het rotsblok op aarde is geland. Verder onderzoek, ook onderzoek door partneronderzoekers in Tsjechië, moet dit nog aantonen.