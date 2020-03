Wetenschappers hebben een witte dwergster ontdekt, die waarschijnlijk is ontstaan toen twee gestorven sterren samensmolten tot één. Dat schrijven wetenschappers in het vakblad Nature Astronomy.

Twee sterren die op 150 lichtjaar van de aarde om elkaar heen draaien, smolten naar schatting 1,3 miljard jaar geleden samen tot één. Ze waren toen allebei al overleden en alleen de kernen waren er nog van over.

De resulterende witte dwerg is twee keer groter dan normaal. Normaal gesproken hebben dit soort sterren 0,6 keer de massa van onze zon, maar deze ster heeft 1,14 zonnemassa. Qua grootte heeft de ster ongeveer een derde van de diameter van de aarde.

Het scheelde volgens de astronomen ook niet veel, of de witte dwerg was ontploft en een supernova geworden. Met zijn grote formaat bevindt de ster zich in de gevarenzone om na het afsterven te exploderen met het licht van tot een miljard zonnen. Dit is echter niet gebeurd en de reden hiervoor moeten astronomen nog uitzoeken, ook door te kijken naar andere 'net-niet-supernova's'.

Ster had ongebruikelijke atmosfeer

De ster, die de naam WDJ0551+4135 draagt, werd gefotografeerd door de Europese Gaia-satelliet, die miljoenen sterren in kaart heeft gebracht. De ster viel onder meer op omdat de atmosfeer een ongebruikelijke opbouw had, wat leidde tot verder onderzoek en de theorie dat hij is ontstaan door een samenklontering van twee witte dwergen.

Witte dwergen zijn de kernen van overleden sterren. Wanneer een ster sterft, zet deze eerst uit en wordt het een rode reus. Daarna stoot het zijn buitenste schil af, tot er een kern overblijft.