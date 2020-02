Astronomen hebben een explosie in het universum ontdekt, die zover bekend de grootste is sinds de oerknal. Dat stellen onderzoekers uit Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland donderdag in Astrophysical Journal (pdf).

Een gigantisch zwart gat in het centrum van een sterrenstelsel 390 miljoen lichtjaren van de aarde vandaan is de bron van de explosie. De knal was zo krachtig, dat het een soort 'krater' heeft geslagen in de gaswolk rondom het zwarte gat. Ons melkwegstelsel past ongeveer vijftien keer in dit gat. Waarom de uitbarsting zo zwaar is, weten de onderzoekers niet.

Het effect dat de klap heeft op zijn omgeving is volgens de onderzoekers vergelijkbaar met de uitbarsting van de Mount Saint Helens-vulkaan in de Amerikaanse staat Washington in 1980. Mount Saint Helens barstte uit met zoveel kracht, dat een groot deel van de vulkaan werd verwoest.

Eerst ontdekten astronomen het gat in de wolk door middel van röntgentelescopen. Het leek de wetenschappers onmogelijk dat dit gat zou zijn veroorzaakt door een uitbarsting van het zwarte gat in het stelsel. Hier zou de krater te groot voor zijn geweest en de klap dus onmogelijk hard.

Radiogolven van de explosie werden later gevonden met radiotelescopen. De gemeten golven pasten "als een hand in een handschoen" in het gat in de gaswolk. "We waren eerst sceptisch over het formaat van de uitbarsting, maar het is toch echt zo", zegt een van de auteurs van het onderzoek. "Het universum is een rare plek."