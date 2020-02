Wetenschap De superheldere ster Betelgeuze is aan het dimmen: komt er een explosie? Slideshow Infographic Video 78 x gedeeld De Betelgeuze is een van de helderste sterren aan onze hemel, maar vrijdag is hij doffer dan we 'm ooit hebben gezien, aldus de Amerikaanse sterrenkundige Edward Guinan van de Universiteit van Vilanova. Astronomen wereldwijd zijn aan de telescoop gekluisterd: is de verminderde helderheid een voorbode van een supernova, een enorme explosie die ondanks de enorme afstand tussen de aarde en de ster met het blote oog zichtbaar moet zijn? En wanneer zou deze dan moeten plaatsvinden?