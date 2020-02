De gezondheid en toekomst van kinderen staan wereldwijd onder druk door klimaatverandering en op de jeugd gerichte marketing van producten als fastfood, suikerhoudende dranken, alcohol en tabak. Dit staat in een rapport van gezondheidsorganisatie WHO, kinderwelzijnsorganisatie UNICEF en medisch tijdschrift The Lancet.

Voor het onderzoek, uitgevoerd door een commissie van veertig experts, zijn de leefomstandigheden van kinderen in 180 landen geïndexeerd. Hierbij is onder meer gekeken naar gezondheid, onderwijs en voeding.

De experts zeggen dat geen enkel land in staat is om de gezondheid, leefomgeving en de toekomst van kinderen te beschermen. De armste landen moeten meer doen om ervoor te zorgen dat kinderen een gezond leven kunnen leiden. De uitstoot van broeikasgassen is wereldwijd een gevaar, maar met name in welvarende landen.

Verder speelt ook mee dat kinderen worden blootgesteld aan marketing van schadelijke producten. Kinderen krijgen in sommige landen jaarlijks 30.000 reclames te zien. De commissie wijst erop dat het aantal kinderen met overgewicht mede daardoor flink is gestegen. In 2016 hadden 124 miljoen kinderen overgewicht, in 1975 waren het er nog 11 miljoen.

'Kans op overleving groot in Nederland'

Volgens de index hebben kinderen in Noorwegen, Zuid-Korea en Nederland de grootste kans op overleven en welzijn. Deze landen lopen echter wel achter wat betreft de CO2-doelstellingen.

De commissie geeft de situatie van kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Somalië, Nigeria en Mali de laagste waardering.

"Dit rapport is een wake-upcall voor landen om te investeren in gezondheid en ontwikkeling", zegt WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij benadrukt ook dat het belangrijk is dat de stem van kinderen wordt gehoord en hun rechten worden beschermd. "We moeten naar een toekomst die geschikt is voor kinderen."