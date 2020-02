Wetenschap Iconische foto van aarde als stipje dertig jaar oud: 'Het is onze realiteit' Slideshow Infographic Video 140 x gedeeld De Voyager 1-sonde maakte op Valentijnsdag 1990 een foto van de aarde, die vanaf Neptunus - achter in het zonnestelsel - als een lichtblauwe stip te zien was. Op verzoek van wijlen astronoom Carl Sagan draaide de Voyager zich even om en maakte de foto. In gesprek met NU.nl noemt Sagans weduwe Ann Druyan de aarde als klein stipje "onze realiteit die wij moeten omarmen".