Paleontologen hebben een nog onontdekte prehistorische bij in barnsteen gevonden, die minstens vijf keverlarven aan zich had hangen als passagiers. Mogelijk vloog het dier 100 miljoen jaar geleden per ongeluk in boomhars doordat het te veel ballast had, stellen onderzoekers in het vakblad BioOne Complete.

De bij heeft de naam Discoscapa apicula gekregen had ook sporen van stuifmeel op zich, waardoor het een van de oudste voorbeelden van bestuiving door bijen is.

Entomologen hebben genoeg fossielen van bijen, maar de meeste daarvan zijn tot 65 miljoen jaar oud. Deze 100 miljoen jaar oude is daarom vrij bijzonder.

Bijen zijn geëvolueerd uit de wesp en dit fossiel heeft eigenschappen van deze beide insectensoorten, waardoor het veel kan zeggen over hoe de evolutie van de bij verlopen is.

Larven wilden mogelijk meeliften naar nest bij

In het barnsteen zaten 21 larven van kevers, waarvan er vijf direct aan de bij zaten. Mogelijk zijn deze op de bij gekropen toen deze in een bloem stuifmeel aan het eten was, waarna ze mee zijn gelift in de hoop het nest van het insect te bereiken.

Daar zouden de larven zich op kunnen voeden op de larven van de bij. Tevens zijn de kevers bij de bij volgens de onderzoekers het oudste voorbeeld van parasietenkevers.