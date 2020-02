Toetjes waren er niet altijd. Een groot deel van de geschiedenis is zelfs toetjesloos voorbijgegleden. Waar komt de traditie van zoetigheid na de maaltijd vandaan?

Alles wat je at tijdens een diner werd in chique kringen lange tijd in één klap op tafel gezet. Warm, koud, vlees, vis, fruit, alles door elkaar. Een diner was ook een manier voor iemand om welvaart te etaleren. En dat ging het best door een enorme overdaad aan voedsel op tafel te zetten, het liefst hoog opgestapeld op royale schotels en met zilveren bestek.

Een keerzijde van de 'alles ineens'-methode was dat veel gerechten koud waren voordat je er aan toekwam. Tijdens officiële diners stonden schotels vaak simpelweg aan de overzijde van de enorme dinertafel. Opstaan om iets zelf op te scheppen was uit den boze en mensen moesten het doen met wat er vlakbij stond.

Begin negentiende eeuw bedacht de Russische gezant in Parijs, Aleksandr Koerakin, dat het ook anders kon. Hij liet gerechten in verschillende gangen ná elkaar opdienen. Het fenomeen zou service à la Russe gaan heten. Het maakte de weg vrij voor het toetje zoals we dat nu kennen.

Romeinen noemden toetje mensae secundae

Er is weinig bekend over wat de Oude Grieken of Egyptenaren aten en in welke volgorde. Vermoedelijk namen ze als afsluiting van hun maaltijd amandelen en fruit.

Van de Romeinen is wat meer toetjestraditie overgeleverd. Zij hadden ook een aparte naam voor het laatste gerecht. Als mensae secundae aten ze onder andere gebak, noten, vruchten en kaas. Dat gold dan voor de welgestelde Romeinen. In een gewoon Romeins gezin zullen geen toetjes zijn gegeten.

Ook in middeleeuws Nederland was er in eenvoudige arbeidersgezinnen geen plaats voor een lekker nagerecht. Er werd hooguit wat fruit gegeten, maar dan wel in gekonfijte (gesuikerde) vorm. Van doodgewoon fruit, vreesden artsen, zou de maag te veel afkoelen.

Pudding in de gewenste vorm

In de hoogste kringen werd inmiddels wél veel werk gemaakt van het nagerecht. Bijvoorbeeld door gelei, dat gemaakt werd uit de zwemblaas van vissen, na een lang proces van koken en zeven op te stijven tot een gewenste figuur. Dat kon een dier of bloem zijn, een familiewapen of iemands beeltenis.

In kookboeken uit de achttiende eeuw duiken geleidelijk aan steeds meer puddingen op. Ze moesten eigenhandig worden gekookt of gebakken in een taartpan of een vorm. Dat was allemaal een enorm gedoe. Van toetjes die je kant-en-klaar in de winkel kon kopen, was nog geen sprake.

Thuis toetjes maken populairder na uitvinding gelatine

Maar toen eenmaal de gelatine (1845) en de maïzena (1862) waren uitgevonden, ging het snel. In Engeland, en later ook in ons land, verschenen boeken waarin werd uitgelegd hoe je pudding eenvoudig in allerlei vormen kon modelleren.

In 1899 opende Klaas Honig (ja, die van de pakjes) in Koog aan de Zaan een fabriek voor maisstijfsel, maizena en puddingpoeders. Tot afgrijzen van professionele koks gingen mensen nu thuis hun eigen toetjes maken.

Het werd allemaal nog gemakkelijker (of akeliger, net wat je wilt) toen in 1956 het product Saroma op de Nederlandse markt kwam, een instant-puddingpoeder dat je alleen nog hoefde te mengen met melk, om het vervolgens met een garde stijf te kloppen. In deze periode kregen steeds meer mensen thuis een koelkast, zodat zuivelproducten langer konden worden bewaard. Ook dat heeft bijgedragen aan de onstuitbare opmars van het kant-en-klaartoetje.

Generaties Nederlanders opgegroeid met zuiveltoetjes

Een belangrijke spil in de geschiedenis van toetjes is Mona. In 1971 kwam het merk met vier toetjes die zo op tafel konden: ananas/citroen, chipolata, hazelnoot en fruitcocktail. Snel daarna volgde de eerste dessertvla (advocaat/rum), toen de Yoghurt Flip met vruchten en in 1973 kwam de bekende plastic puddingvorm (oudste smaken: vanille, amandel en chocolade) met de saus onderin.

Zo groeiden hele generaties Nederlanders op met zuiveltoetjes. Die worden bij ons veel meer gegeten dan bijvoorbeeld in Duitsland, bleek uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw uit 2012. In Duitsland eten ze na de hoofdmaaltijd liever fruit, het liefst banaan en appel. Nederlanders hebben een voorkeur voor aardbeien.

