Wetenschap NASA vindt 'catastrofale fout' in software ruimtecapsule Boeing 45 x gedeeld NASA wil dat Boeing de software van de Starliner-capsule gaat onderzoeken, omdat er verschillende fouten in de software zouden zitten. Deze fouten hadden "catastrofale" gevolgen kunnen hebben, meldt onder meer persbureau Reuters. In december werd Starliner voor het eerst naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) gelanceerd, maar door een fout kwam het voertuig niet in de juiste baan terecht.