Wetenschap Mogelijk grootste schildpad ooit was even zwaar als een kleine auto 57 x gedeeld Paleontologen hebben een 2,4 meter lang schild van een prehistorische schildpad gevonden. Met een geschat gewicht van ruim 1.000 kilogram was het dier zo zwaar als een kleine auto. Volgens de onderzoekers gaat het mogelijk om de grootste schildpad die ooit heeft geleefd, schrijven ze in het wetenschappelijke vakblad Science Advances.