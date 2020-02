NASA wil dat Boeing de software van de Starliner-capsule gaat onderzoeken, omdat er verschillende fouten in de software zouden zitten. Deze fouten hadden "catastrofale" gevolgen kunnen hebben, meldt onder meer persbureau Reuters. In december werd Starliner voor het eerst naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) gelanceerd, maar door een fout kwam het voertuig niet in de juiste baan terecht.

De "catastrofale" fout werd ontdekt kort na de lancering en werd nog op tijd hersteld. Als dit niet was gebeurd, waren de motoren bij de capsule op een verkeerd moment aangegaan en was het voertuig ongecontroleerd gaan bewegen.

NASA meldt dat er bijvoorbeeld ook een fout zat in het communicatiesysteem tussen het controlecentrum en de capsule, wat besturing van Starliner bemoeilijkte. Hoewel softwareproblemen volgens NASA "niet onverwacht" zijn bij complexe systemen zoals die van een ruimtevoertuig, meent de ruimtevaartorganisatie dat Boeings kwaliteitscontrole de fouten al voor de lancering had moeten kunnen ontdekken.

De fouten kunnen Boeing flink geld kosten. In de vierde kwartaalcijfers van 2019 zei Boeing dat een mogelijk nieuwe testvlucht kan zorgen voor extra kosten tot 410 miljoen dollar. Eerst moet nog wel samen met NASA worden besloten of een tweede testvlucht nodig is. Daarnaast wil NASA dat Starliner en de ontwikkeling ervan grondig worden gecontroleerd.

Starliner werd op 20 december 2019 gelanceerd voor de eerste vlucht naar het ISS. Een half uur na lancering bleek dat het niet ging lukken om de capsule bij het ruimtestation te krijgen. Twee dagen later landde Starliner weer in de woestijn van de Amerikaanse staat New Mexico. Waar de lancering niet goed lukte, was de landing volgens Boeing een "schot in de roos".

59 Video Vlucht met eerste Boeing-ruimtecapsule naar ISS mislukt

Raket die Boeing voor NASA bouwt al jaren vertraagd

Het is niet de eerste keer dat NASA in de clinch ligt met Boeing. Waar Starliner een eigen dienst van Boeing is waar NASA in investeert, werkt het luchtvaartbedrijf ook in opdracht van NASA aan een nieuwe raket.

Dit Space Launch System, SLS, moet de nieuwe draagraket worden waarmee Amerikanen astronauten gaan lanceren. Het probleem: de raket had al een eerste vlucht moeten maken in 2017, maar in februari 2020 is het voertuig nog niet in elkaar gezet.

NASA publiceerde in 2018 nog een rapport over de problemen bij de bouw van het SLS, waarin de organisatie zich niet inhield. Boeing zou zich schuldig maken aan "slecht management" door het werk en de daarvoor benodigde mankracht te onderschatten.

Fout in 's werelds grootste lasapparaat vertraagde bouw met negen maanden

Daarnaast ging er van alles mis tijdens de productie. Zo werkte Boeing volgens NASA met 's werelds grootste lasapparaat. Dit apparaat bleek verkeerd ingesteld en dat leverde negen maanden vertraging op. De levering van verontreinigde pijpleidingen vertraagde de bouw met twee tot drie maanden.

SLS moet in 2020 echt gaan vliegen, omdat NASA er de nieuwe vluchten naar de maan mee wil lanceren. Haalt Boeing dit niet, dan gaan de astronauten mogelijk op een raket van de concurrenten naar de maan. Dit zou bijvoorbeeld de grote Falcon Heavy-raket van SpaceX kunnen zijn.