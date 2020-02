Tijdens het paarseizoen klappen mannelijke grijze zeehonden met hun vinnen om vrouwtjes aan te trekken en om concurrenten af te schrikken, schrijven Australische, Britse en Nieuw-Zeelandse onderzoekers in het tijdschrift Marine Mammal Science.

De zeehonden produceren een harde klap met hun vinnen, waarmee ze hun fysieke kracht aan soortgenoten laten zien. Deze vorm van communiceren is redelijk uniek bij zeezoogdieren. Dit soort dieren gebruiken meestal roepen en hoge tonen om met elkaar te 'praten'.

In dierentuinen is al vaak genoeg te zien dat zeehonden met hun flippers wapperen en klappen, maar daar zijn ze getraind om dat te doen. Maar deze grijze zeehonden doen het uit zichzelf en in het wild.

Het onderzoek is het eerste bewijs dat zeehonden volledig onderwater ook met hun vinnen klappen en dit is zonder dat het bedoeld is om mensen te vermaken.

Niet alleen is de vondst bijzonder omdat het nieuw waargenomen gedrag is, maar ook omdat het veel kracht zal kosten om zo te klappen. Mensen die wel eens door bijvoorbeeld een zwembad hebben geprobeerd te lopen, zullen weten dat beweging nogal wat weerstand krijgt onderwater.

60 Grijze zeehond klapt

Klappen vergelijkbaar met gorilla's die op borst slaan

De onderzoekers vergelijken het klappen met hoe een gorilla op zijn borst slaat om te laten zien dat hij sterk is. Dat geeft aan mannetjes het signaal dat ze op moeten passen voor hem en aan vrouwtjes dat hij sterk is en goede genen heeft.

De bevinding is gebaseerd op videomateriaal dat is gemaakt door de Britse onderzoeker Ben Burville. Hij heeft zeventien jaar lang duiktochten gedaan om de beelden te schieten, tot hij uiteindelijk zeehonden filmde die klapten.