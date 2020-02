Op 18 miljard kilometer afstand heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de apparatuur van de Voyager 2-sonde weer aan de praat gekregen, meldt de organisatie donderdag. De meetapparatuur van het ruimtevaartuig viel vorige week uit doordat de noodsystemen aangingen.

Eind januari meldde NASA dat Voyager 2 geen data meer naar de aarde verzond. Door een nog onbekende storing in het systeem van het ruimtevaartuig, sloeg een noodsysteem in Voyager aan. Dit systeem zette de meetapparatuur van de sonde uit.

Hierna moesten missiemedewerkers proberen een apparaat aan de praat te krijgen dat zich niet langer in het zonnestelsel bevindt.

Op een afstand van 18,5 miljard kilometer duurt het sturen van een signaal ongeveer 17 uur, dus het duurt 34 uur om te zien of een bepaalde handeling het gewenste effect heeft.

Het is nu gelukt om de meetinstrumenten aan de praat te krijgen en de communicatie van en naar Voyager 2 doet het goed. Nu moet NASA bevestigen of alle instrumenten nog in goede conditie zijn na de problemen.

Voyager heeft gouden LP met geluiden van aarde

In december 2018 werd de Voyager 2 een van de weinige door mensen gebouwde objecten die het zonnestelsel heeft verlaten. Het werd in augustus 1977 gelanceerd en vliegt sindsdien met ruim 55.000 kilometer per uur door het heelal. De medestander van de sonde, Voyager 1, werd een week later gelanceerd.

De Voyager-tweeling is voorzien van een gouden LP, waar geluiden van de aarde opstaan zoals borrelende vulkanen en aardbevingen, evenals een muziekselectie en een beschrijving van de mens. Mochten buitenaardse wezens de Voyagers vinden, dan staan er ook codes op de platen over hoe de aarde gevonden kan worden.