Bioloog Freek Vonk is door de Vrije Universiteit in Amsterdam per 1 februari benoemd tot bijzonder hoogleraar Evolutionary Biochemistry. Hij gaat slangengif onderzoeken om te kijken of daar nieuwe medicijnen uit voort kunnen komen. Hij gaat ook les geven.

Vonk gaat ook kijken of hij antistoffen kan vinden die kunnen helpen bij giftige slangenbeten. Gifslangenbeten zijn een van de dodelijkste tropische ziektes ter wereld. Jaarlijks worden miljoenen mensen gebeten en zeker 150.000 mensen overleven die beet niet.

Vonk is voor vijf jaar voor gemiddeld een dag in de week (0,2 fte) aangesteld. Naast wetenschappelijk onderzoek voor de afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen van de Faculteit der Bètawetenschappen gaat hij ook onderwijs geven en studenten begeleiden bij hun afstuderen, zowel in diverse master- als bacheloropleidingen.

Wetenschapper in hart en nieren

Freek Vonk (36) is vooral bekend als bevlogen verteller over het dierenrijk op televisie en op andere publieksevenementen. Hij is echter een "wetenschapper in hart en nieren", zoals hij in het persbericht van de VU vertelt. "Als je kijkt naar mijn carrière, met wetenschappelijke publicaties, subsidies en prijzen, dan is dat een academische loopbaan die een bijzondere wending heeft gekregen in de media. Dit hoogleraarschap is een schitterende stap in mijn wetenschappelijke carrière."

In 2008 behaalde Vonk zijn masterdiploma Biologie aan de universiteit Leiden en promoveerde in 2012 met een proefschrift over de evolutie van slangen en de toepassing van slangengif. De leerstoel wordt gesponsord door Naturalis Biodiversity Center, Vonk is daar sinds 2012 werkzaam als onderzoeker.