Dinosauriërs en kleinere dieren leefden in het zuiden van Afrika tijdens de jura in een 'land van vuur', schrijven paleontologen uit Zuid-Afrika en de Verenigde Staten in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

Tijdens de onder- en middenjura, ongeveer 201 tot 163 miljoen jaar geleden, was er veel vulkanische activiteit in het Karroobekken in het zuiden van Afrika. Flinke lavastromen spoelden over het landschap, dat werd bewoond door dinosauriërs en zogenaamde synapsiden, een soort gewervelde dieren waar de zoogdieren toe behoren.

De diepere grondlagen van het Karroobekken zijn schatrijk aan fossielen, maar in de bovenste laag (het Drakensberg), komen deze vrijwel niet voor. Fossielen worden ook niet verwacht in deze laag, omdat die is opgebouwd uit vulkanisch basalt. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat een dier de lavastroom die dit basalt achterliet, zou overleven.

Dat idee veranderde toen er tussen de lagen basalt ook delen van zandsteen werden gevonden, waarin miljoenen jaren geleden 25 pootafdrukken waren achtergelaten. Deze afdrukken zijn waarschijnlijk afkomstig van grote vleesetende dinosauriërs, kleine plantetende dinosauriërs en kleine synapsiden.

Dinosauriërs leefden in gebied dat werd overspoeld door lava

Door de plek waar de afdrukken zijn gevonden, vermoedden de paleontologen dat de dieren leefden in een 'land van vuur' met veel vulkanische activiteit. De diersoorten leefden stug door, ondanks dat hun thuis werd overspoeld door lava.

Met verder onderzoek van de fossielen hopen de paleontologen te achterhalen hoe levende wezens konden overleven in dit soort omgevingen. Waarschijnlijk waren de gevonden dinosauriërs en synapsiden de allerlaatste diersoorten die in het Karroobekken leefden 183 miljoen jaar geleden, voordat het volledig in vulkanisch gesteente werd bedekt.