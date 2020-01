De oudste zichtbare inslagkrater op aarde is de 70 kilometer brede Yarrabubbakrater in het westen van Australië. Daar sloeg 2,2 miljard jaar geleden een meteoriet in, die mogelijk een klimaatverandering veroorzaakte die het hele uiterlijk van de aarde veranderde. Dat schrijven geologen in het wetenschappelijke vakblad Nature Communications.

Wetenschappers waren al vrij zeker dat de Yarrabubba in het westen van Australië de oudste bewaard gebleven inslagkrater is, maar door onderzoek op mineralen in de grond konden geologen nu daadwerkelijk een leeftijd bepalen.

Met 2,2 miljard jaar oud is de krater 200 miljoen jaar ouder dan de op een na laatste. De tweede plaats gaat naar de 300 kilometer grote Vredefortkrater in Zuid-Afrika.

Vermoedelijk droeg de inslag van Yarrabubba bij aan een flinke verandering van het uiterlijk van de aarde. Gedurende het precambrium, een tijdperk van 4560 miljoen tot 542 miljoen jaar geleden, was de aarde vermoedelijk meerdere malen bijna volledig bedekt met ijs. Dit wordt ook wel de 'sneeuwbalaarde' genoemd.

Waterdamp van meteorietinslag zorgde mogelijk voor klimaatverandering

Toen Yarrabubba zich in deze ijskorst boorde, stuurde dat mogelijk een grote hoeveelheid waterdamp de lucht in. Het gaat hierbij om ongeveer 87 biljoen tot 5.000 miljoen kilogram waterdamp.

Waterdamp is een belangrijk broeikasgas en de plotseling grote aanwezigheid van het gas zou een sterke opwarming van het wereldwijde klimaat hebben veroorzaakt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van Curtin's School of Earth and Planetary Sciences in West-Australië, evenals onderzoekers van het Johnson Space Center van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.