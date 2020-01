De uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 was zo heet dat het de hersenen van een persoon veranderde in glas. Onderzoekers wisten niet dat een vulkanische explosie een dergelijk fenomeen kon veroorzaken.

Archeologen stuiten zelden op menselijk hersenweefsel en wanneer ze het doen, gaat het meestal om een zachte en zeepachtige substantie. De studie is donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Het glazen brein is gevonden in de voormalige Romeinse stad Herculaneum, vlak bij Pompeï. Beide Romeinse steden werden door de uitbarsting van de Vesuvius bedolven onder lava en as. Alle inwoners kwamen daarbij direct om het leven. De ruïnes werden ontdekt in de zestiende eeuw en de eerste opgravingen startten in 1748.

De hersenen behoren toe aan een man, die werd aangetroffen op een houten bed. De overblijfselen werden in 1960 al ontdekt in het voormalige Herculaneum, dat overigens dichter bij de vulkaan lag dan het beroemd geworden Pompeï.

Ruim 500 graden door uitbarsting

Wetenschappers aan de Universiteit van Napels ontdekten dat het hersenweefsel van het slachtoffer was verglaasd, veroorzaakt door zeer hoge verhitting. Fragmenten van de hersenen werden in de vorm van glanzend zwart glas aangetroffen in de schedel van de man.

Een eerdere studie naar verbrand hout in de Romeinse stad wees uit dat de maximale temperatuur 520 graden was tijdens de uitbarsting. De plotselinge temperatuurdaling daarna zorgde er volgens de onderzoekers voor dat hersenen konden veranderen in glas.

Gestold menselijk weefsel is niet uniek. Ook bij bijvoorbeeld de bombardementen in Hamburg en Dresden zijn hier sporen van gevonden, maar het is voor het eerst dat wetenschappers nu weten dat een vulkaanuitbarsting voor dergelijke processen kan zorgen.