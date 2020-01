Volgens meerdere nieuwsberichten leven theedrinkers langer én gezonder. NUcheckt bekeek waarom thee zulke heilzame werkingen krijgt toegedicht.

Mensen die regelmatig een kop thee zetten, leven langer volgens berichten in onder andere het AD en Het Laatste Nieuws. Dit baseren deze kranten op nieuw wetenschappelijk onderzoek. Maar is thee echt zo enorm gezond?

Waar komt het vandaan?

Het onderzoek waar deze berichten over gaan is een Chinees onderzoek, dat op 8 januari is gepubliceerd. De ruim 100.000 deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd hoe vaak ze theedronken. Mensen die meer dan drie keer per week theedrinken, waren volgens de onderzoeker "regelmatige theedrinkers".

Regelmatige theedrinkers bleken een lagere kans te hebben om gedurende het ruim zeven jaar durende onderzoek te overlijden of een beroerte te krijgen. Maar, het is alleen op basis van dit onderzoek niet met zekerheid te zeggen dat thee de reden was dat regelmatige theedrinkers langer leefden.

Het is volgens de onderzoekers namelijk goed mogelijk dat mensen die theedrinken in het algemeen een gezondere levensstijl hebben dan mensen die geen thee drinken en dat ze daarom een kleinere kans op beroerten hadden.

Thee geadviseerd door Voedingscentrum

Het Voedingscentrum adviseert ook om regelmatig thee te drinken. In dit advies en het Chinese onderzoek, gaat het alleen over zwarte of groene thee die getrokken is van de theeplant en niet over kruidenthee. Waar baseert het Voedingscentrum zijn advies op?

Anne Lutgerink van het Voedingscentrum legt uit dat het advies om thee te drinken gebaseerd is op de Richtlijn Goede Voeding van de Gezondheidsraad uit 2015. De Gezondheidsraad schreef toen dat het dagelijks drinken van thee het risico op beroertes en diabetes type 2 verlaagt.

Op wat voor onderzoek is het advies gebaseerd?

De Gezondheidsraad trok de conclusie dat theedrinken voor een kleinere kans op beroerten zorgt vooral op basis van een wetenschappelijke analyse uit 2012.

In deze analyse werden veertien westerse en Aziatische onderzoeken bekeken waarin regelmatige theedrinkers, zoals in het Chinese onderzoek, vergeleken werden met mensen die geen thee drinken. Ook de conclusie dat thee de kans op diabetes type 2 verlaagt, werd op basis van meerdere van dit soort onderzoeken getrokken.

De Gezondheidsraad bevestigt dat het in deze onderzoeken lastig vast te stellen is hoe groot de invloed is van thee op de resultaten is en hoe groot de invloed is van andere gewoontes die theedrinkers gemeen hebben.

Dat er in meerdere onderzoeken en in meerdere culturen positieve effecten worden gevonden van thee is wel een sterke aanwijzing dat thee zelf de oorzaak is van de gevonden positieve effecten.

Experimenteel onderzoek vindt ook aanwijzingen dat thee gezond is

Daarnaast is er ook experimenteel onderzoek gedaan naar het drinken van thee. In dit type onderzoek drinkt een aantal deelnemers voor een bepaalde periode regelmatig thee, en een aantal deelnemers drinkt een drankje dat lijkt op thee, maar dat geen potentieel werkzame stoffen bevat.

In experimenteel onderzoek is het lastig om chronische ziekten, die zich vaak over meerdere jaren ontwikkelen, te onderzoeken. Maar met experimenteel onderzoek is wel gevonden dat het dagelijks drinken van meerdere koppen thee de bloeddruk verlaagt. Een te hoge bloeddruk is een risicofactor is voor beroerten.

Hoe groot is het mogelijke effect van thee?

Volgens de Gezondheidsraad is te verwachten dat dagelijks drie koppen thee drinken de kans op beroerten met ongeveer 10 procent verlaagt en dagelijks vier koppen thee de kans op diabetes type 2 met 15 procent verlaagt.

Dit betekent dat als dagelijkse theedrinkers bijvoorbeeld een kans van 10 op 1.000 hebben om een beroerte te krijgen, mensen die geen thee drinken een kans van 11 op 1.000 hebben om een beroerte te krijgen.

Waarom zou thee gezond zijn?

Volgens het Voedingscentrum zijn bepaalde stoffen in thee, flavonoïden, mogelijk de reden dat thee goed is voor de gezondheid. Flavonoïden zijn stoffen die niet alleen in thee, maar ook in groenten, fruit en bijvoorbeeld cacao voorkomen.

Eerder vertelde Elise Hoek, voedingswetenschapper aan Wageningen University and Research, aan NU.nl dat gesuggereerd wordt dat flavonoïden een gunstig effect zouden kunnen hebben op overgewicht, hart- en vaatziekten, kanker en het immuunsysteem. "Of flavonoïden bij mensen ook echt merkbare positieve gezondheidseffecten hebben, is nog onvoldoende bewezen."

Conclusie

Meerdere onderzoeken in Europa en Azië wijzen erop dat dagelijks meerdere koppen thee drinken de kans op beroerten en diabetes type 2 verlaagt. Om deze reden wordt aangeraden om dagelijks drie à vier koppen thee te drinken. Waarom theedrinkers gezonder zijn, is nog niet helemaal duidelijk.