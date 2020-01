Wetenschappers hebben in een stuk meteoriet het oudste materiaal ontdekt dat ooit op aarde is gevonden. Het gaat om sterrenstof dat vermoedelijk tussen de 5 en 7 miljard jaar oud is.

Het materiaal zat in een meteoriet die vijftig jaar geleden in Australië op aarde stortte. De oudste van de veertig kleine stofdeeltjes die in de meteoriet zijn gevonden zijn ongeveer 7 miljard jaar oud, ongeveer 2,5 miljard jaar voordat de zon, de aarde en de rest van het zonnestelsel werden gevormd.

De stofdeeltjes zijn elk 2 tot 30 micrometer (1 micrometer is een duizendste millimeter) groot. Ooit maakten de piepkleine deeltjes uit van een ster, maar toen die stierf werden de stukjes de ruimte in geslingerd. Die stukjes sterrenstof vormden vervolgens een meteoor.

Het sterrenstof gebruikte de meteoor in feite als een soort tijdscapsule. In het gesteente konden de zogeheten "presolaire korrels" miljarden jaren door de ruimte reizen en uiteindelijk op de aarde terechtkomen.

Babyboom in de Melkweg

Volgens de wetenschappers vertelt de ontdekking iets over de vorming van ons sterrenstelsel. Dat er zoveel deeltjes uit dezelfde periode zijn gevonden, zou er namelijk op duiden dat er 7 miljard jaar geleden een geboortegolf aan sterren heeft plaatsgevonden in de Melkweg.

Het oudste materiaal dat tot nu toe op aarde was gevonden was ongeveer 5,5 miljard ooit. Ook toen ging het om presolaire korrels in een meteoriet. Het oudste gevonden mineraal dat zich op aarde heeft gevormd, bevond zich in een Australische rots en was 4,4 miljard jaar oud, honderd miljoen jaar nadat de planeet ontstond.

De bevindingen uit het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).