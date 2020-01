Wetenschap Nucleair rampgebied Fukushima veranderd in oord voor wilde dieren 48 x gedeeld Nadat in 2011 een kerncentrale ontplofte in het Japanse Fukushima, is het gebied een oord voor wilde dieren geworden, schrijven Amerikaanse en Japanse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Frontiers in Ecology and the Environment.