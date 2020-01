Papegaaien blijken soortgenoten te willen helpen door deals te sluiten over voedsel, blijkt uit onderzoek door het Duitse Max Planck Instituut. Biologen schrijven in het vakblad Current Biology dat dit de eerste keer is dat behulpzaamheid wordt gezien bij vogels.

Grijze roodstaartpapegaaien konden een nootje verdienen door een onderzoeker een muntje te geven. Niet alleen werkten de vogels hier zelf aan mee, ze waren ook bereid om hun muntje aan een soortgenoot te geven zodat deze ook zijn nootje kon kopen.

Zeven van de acht papegaaien hielpen een soortgenoot aan een snack, zonder dat ze hier enig eigen voordeel voor uit haalden. Dit deden de vogels al meteen bij de eerste poging van het experiment, zonder hiervoor getraind te zijn. De roodstaartpapegaaien deden het uit zichzelf, volledig vrijwillig en spontaan.

Bij dit experiment zaten twee papegaaien elk in een eigen kamertje, met doorzichtige wanden. In de wand tussen de kamers zat een gat, groot genoeg voor de kop van een vogel. Ook was een gang aangebracht in de wanden, waar de onderzoeker achter zat. De gaten aan de kant van de onderzoeker konden worden dichtgemaakt.

Wanneer de onderzoeker zijn of haar hand ophield bij het gat, wist de papegaai dat hij een muntje kon inruilen voor een nootje. Wanneer een papegaai de kans had om een nootje te krijgen, maar zelf geen muntje had, pakte zijn soortgenoot in de andere kamer een muntje en gaf deze aan via het gat in de tussenwand.

Hetzelfde experiment werd ook uitgevoerd met de blauwkopara, maar de ara hielp zijn soortgenoot niet. De vogel met de muntjes probeerde eerder via de glazen wand alsnog een nootje te scoren, terwijl zijn soortgenoot niets had om te ruilen. Mogelijk komt dit afwijkende gedrag doordat beide papegaaisoorten andere sociale verhoudingen hebben in het wild.

Papegaaien worden ook wel 'gevederde apen' genoemd

Papegaaien hebben, net zoals kraaien, relatief grote hersenen voor hun lichaam. Hierdoor hebben ze bepaalde vaardigheden en inzichten die andere vogels niet hebben. Volgens de biologen zijn deze vogels daarom ook wel 'gevederde apen'.

Bij dergelijke experimenten vertoonden kraaien echter geen sociaal gedrag en hielpen ze soortgenoten niet. Daarom wilden de onderzoekers weten hoe sociaal papegaaien onderling zijn.

Nu er twee soorten zijn onderzocht, zijn de biologen er echter nog lang niet. Er zijn meer dan 350 soorten papegaaien en hoe deze zich allemaal onderling gedragen, moet nog blijken.