De aarde is maar een miezerig planeetje vergeleken met reuzen als Jupiter en Saturnus. Betekent dat dan ook dat er hogere bergen zijn dan 'onze' Mount Everest op andere hemellichamen in het zonnestelsel?

Met een hoogte van 8.848 meter, hoger dan 27 Eiffeltorens op elkaar, maakt Mount Everest het dak van de wereld. Een hogere top kan een bergbeklimmer niet bedwingen, terwijl het niet eens écht de hoogste piek op aarde is, laat staan de hoogste in ons zonnestelsel.

Op Hawaï, het hoofdeiland van de gelijknamige eilandengroep, ligt Mauna Kea. Deze vulkaan torent 4.205 meter boven de Grote Oceaan uit. De Hawaïaanse berg is zeker niet zo'n klimmerswalhalla als Mount Everest. De top van Mauna Kea is doodeenvoudig per auto bereiken: er gaat een weg helemaal naar boven.

Daar aangekomen kunnen bezoekers parkeren bij de Sunset View Parking Area om van de ondergaande zon te genieten. Of je gaat, als je een astronoom bent, naar een van de observatoria op de top van de vulkaan om de sterren te bestuderen.

Het wekt allemaal niet de indruk dat je te maken hebt met een uitzonderlijk hoge berg. Zeker niet vergeleken met de hoogste toppen van het Himalayagebergte. En toch is Mauna Kea veel hoger dan Mount Everest. Hoe dat kan? Het grootste deel van de vulkaan ligt niet boven, maar onder de zeespiegel.

Als de berg wordt gemeten vanaf zijn voet op de bodem van de Grote Oceaan, dan is Mauna Kea maar liefst 10.203 meter hoog. Daarmee is het de hoogste berg op aarde, met ruime voorsprong zelfs. Maar dat maakt het bij lange na nog niet de hoogste in ons zonnestelsel.

Observatoria op het Hawaïaanse Mauna Kea. (Foto: Getty Images)

Geen bergen op Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus

Nee, op Jupiter en Saturnus zijn er geen bergen die hoger zijn dan de bergen op aarde. Hoe groot die twee planeten ook zijn. Überhaupt zijn er geen bergen: de planeten bestaan voornamelijk uit gassen. Ook op de ijsplaneten Uranus en Neptunus, de derde en vierde planeet qua grootte, levert een zoektocht niets op.

Waar zouden ruimtevaarders dan wel kunnen bergbeklimmen? Gewoon naast de deur, op Mars. Daar bevindt zich een groot aantal vulkanen die hoger zijn dan Mount Everest. De allergrootste van allemaal is Olympus Mons. Doorgaans wordt de hoogte van deze berg op zo'n 21,9 kilometer geschat, gemeten vanaf de basis (al is de hoogte volgens andere schattingen zo'n 21,2 kilometer).

Minstens zo indrukwekkend is de omvang: de oppervlakte van Olympus Mons is vergelijkbaar met die van Italië. Op de top ligt een enorme vulkaankrater van zo'n 60 bij 80 kilometer, gevormd door meerdere kleinere, 'samengeklonterde' kraters.

Om de vulkaan heen ligt een soort geul van grofweg twee kilometer diep, vermoedelijk veroorzaakt door het enorme gewicht waarmee de vulkaan op het Marsoppervlak drukt. Olympus Mons mag zich met deze imposante cijfers met recht de hoogste berg van alle planeten in ons zonnestelsel noemen. Maar zelfs deze gigant is mogelijk niet de allerhoogste top van allemaal.

Een bovenaanzicht van Olympus Mons, de hoogste berg in het zonnestelsel. (Foto: USGS/NASA)

De winnaar is...

Tussen Mars en Jupiter zweeft een groot aantal ruimterotsen. Een van de grootste is Vesta. Op die planetoïde bevindt zich een gigantische krater, Rheasilvia, met in het midden een heel hoge top. Het hoogste puntje van die berg lijkt maar liefst 22 kilometer boven de bodem van de krater uit te steken. Dat zou hem dus net iets hoger maken dan Olympus Mons. Zou, want helemaal zeker weten astronomen het niet: het nauwkeurig meten van de hoogte van bergen op zo'n grote afstand van de aarde is erg lastig.

Ook is er geen precieze definitie van wat precies de voet van een berg is op een ander hemellichaam. Op aarde kunnen we rekenen vanaf zeeniveau, of de bodem van de oceaan. Maar wat als er geen zee is op een ander hemellichaam? En als er vanaf de bodem wordt gemeten, moet dan ook een geul rond de berg worden meegerekend zoals Olympus Mons heeft?

Met een beetje goede wil zou beweerd kunnen worden dat die vulkaan op Mars zo'n 25 kilometer hoog is in plaats van een kleine 22, zoals algemeen aangenomen. Kortom: welke berg precies de hoogste is op alle planeten en planetoïden die rond onze zon cirkelen, is lastig te zeggen. Maar een ding is zeker: die hoogste piek ligt niet op aarde.

