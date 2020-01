Wetenschap Venus eerste andere planeet in zonnestelsel die nog actieve vulkanen heeft 38 x gedeeld Wetenschappers van de Amerikaanse Universities Space Research Association (USRA) hebben vastgesteld dat op Venus vulkanen actief zijn. Voor zover bekend is het de eerste andere planeet in ons zonnestelsel waar nog dergelijke actieve natuurverschijnselen voorkomen, schrijven de onderzoekers vrijdagavond in het vakblad Science Advances.