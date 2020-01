De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft in het nieuwe jaar het vizier op Mars staan, wat zal leiden tot de lancering van de Mars 2020-rover in juli. De opvolger van de Marswagens Curiosity en Opportunity zet de zoektocht naar leven op de rode planeet voort.

In 1994 kondigde NASA het Marsverkenningsprogramma (MEP) aan. Met het MEP willen de Amerikanen meer leren over Mars: hoe is Mars ontstaan en opgebouwd? Is of was er leven? Kunnen wij als mensen er gaan leven?

Het kan nog vele jaren duren totdat mensen voor het eerst voet zetten op het rode gesteente van Mars. Tot die tijd zet NASA in op verkenning met robots. Hierin werd Mars 2020 voorgegaan door verschillende satellieten, landers en rovers. De laatste Marslanding werd gedaan door de InSight-lander, die verschillende geologische onderzoeken doet op en in de oppervlakte van Mars.

Mars 2020 doet niet alleen onderzoek ter plaatse, het bereid ook onderzoek op aarde voor. Waar de Curiosity bijvoorbeeld stukjes grond kon oppikken om aan boord te analyseren, kan Mars 2020 'pakketjes' maken met mogelijk interessante stenen en grondmonsters.

Deze pakketjes laat de rover achter op de oppervlakte, waarna een potentiële volgende missie deze pakketjes kan ophalen en terug kan sturen naar de aarde. Hoe deze Marspakketdienst eruit gaat zien, is nog niet bekend.

Rover onderzoekt ook omstandigheden voor astronauten op Mars

Ook moet Mars 2020 experimenten doen om toekomstige menselijke landingen op de planeet mogelijk te maken.

Zo heeft de wagen een experiment aan boord om zuurstof te maken van de atmosfeer op Mars en doet het voertuig bijvoorbeeld weermetingen, om te achterhalen waar astronauten mee te maken kunnen krijgen tijdens hun verblijf op de planeet.

Halverwege december 2019 maakte Mars 2020 zijn eerste testrit in een laboratorium in de Amerikaanse staat Californië. De eerstvolgende keer dat het voertuig rondrijdt, zal het op Mars zijn.

De lancering van de wagen vindt plaats tussen 17 juli en 5 augustus, wanneer de positie van de aarde ten opzichte van de rode planeet het gunstigst is. Als alles goed gaat komt de wagen dan aan in februari van 2021.

De Mars 2020-rover in het laboratorium in Californië. Een ingenieur meet hoeveel licht bepaalde delen van de wagen bereikt. (Foto: NASA/JPL-Caltech)

Rover wordt vergezeld door eerste Marshelikopter en Europees voertuig

Mars 2020 zal worden vergezeld door een experimentele Marshelikopter, met een romp zo groot als een waterkoker. Het voertuig zal geen wetenschappelijke experimenten doen, de ontwikkelaars willen alleen maar weten of het concept werkt.

De atmosfeer van Mars is slechts 1 procent van de aardatmosfeer, waardoor de luchtdruk op de rode planeet aanzienlijk minder is. Dit bemoeilijkt het vliegen, want met minder luchtdruk kan een helikopter minder liftkracht genereren om op te stijgen.

Als de helikopter toch werkt, wil NASA meer van dit soort voertuigen inzetten om het moeilijke landschap van Mars te kunnen verkennen.

NASA zal niet de enige zijn die in juli een voertuig naar Mars zal sturen. Het Europees Ruimtevaartagentschap ESA zal dan de Rosalind Franklin-rover lanceren, die ook op zoek gaat naar sporen van leven op Mars. Dit zal het eerste Europese voertuig op Mars worden.