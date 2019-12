Russische archeologen hebben de graven ontdekt van vrouwelijke krijgers uit de vierde eeuw voor Christus, waarvan onderzoekers denken dat het gaat om de mythische Amazones. Dat schrijven de archeologen in een persbericht.

De Russische archeologen beschreven afgelopen week negentien grafheuvels die zijn gevonden in het zuidwesten van Rusland in 2000. De heuvels worden pas bestudeerd sinds 2010 door een samenwerkingsverbond van Russische wetenschappers.

In de heuvels zijn vier vrouwen begraven. Eén van hen is begraven in een houding waardoor het lijkt alsof ze aan het paardrijden is. Naast haar lagen sieraden, maar ook twee speren. Een andere vrouw werd onder meer begraven met een ijzeren mes en een pijlpunt. Volgens de onderzoekers suggereert dit dat de grafheuvels behoren tot Amazones.

Amazones waren vrouwelijke krijgers te paard, die voorkomen in de Griekse mythologie. Filmgangers tegenwoordig kennen de Amazones ook wel uit de film Wonder Woman. Verschillende archeologische opgravingen in Rusland tonen aan waar de Oudgriekse schrijvers mogelijk hun inspiratie vandaan haalden.

Over de Euraziatische steppe, een gebied dat zich uitstrekt van Hongarije tot Mongolië, leefden voor Christus de nomadische stammen van de Scythen. Archeologen ontdekten dat de Scythen vrouwen te paard inzetten in de strijd. Ruim een derde van Scythische vrouwen werd begraven met wapentuig, wat aantoont dat de Euraziatische stammen veelal de vrouwen inzetten in tijden van oorlog, zo schreef National Geographic al eerder.

Hoewel de nieuw beschreven vondst niet de eerste van zijn soort is, is het volgens betrokken archeologen wel de eerste keer dat er vrouwelijke krijgers van uiteenlopende leeftijden samen zijn gevonden. De jongste van de vier vrouwen was vermoedelijk een meisje van 12 of 13, de oudste was mogelijk tussen de 45 en 50.