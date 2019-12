De Starliner-astronautencapsule van lucht- en ruimtevaartbedrijf Boeing is zondag om 7.58 uur lokale tijd geland in de woestijn van de Amerikaanse staat New Mexico. De capsule werd vrijdag gelanceerd, maar kort daarna ontstonden problemen. Daarom werd besloten de onbemande vlucht weer terug te halen.

De capsule was onderweg naar het internationale ruimtestation ISS om de astronauten daar te bevoorraden. De lancering was succesvol, maar al na een half uur bleek dat de Starliner niet in de juiste baan om de aarde kwam vanwege een fout in de timer. Medewerkers in het controlecentrum van Boeing probeerden de problemen op te lossen, maar kwamen tot de conclusie dat het niet meer zou lukken om ISS te bereiken.

Hoewel de oorspronkelijke missie moest worden afgebroken, was het team van Boeing blij dat de landing wel succesvol was. De Starliner kwam 25 keer sneller dan het geluid de atmosfeer binnen, wat leidde tot een enorme hitte rondom de capsule.

Pas op 1.600 meter afstand van de aarde werden de drie parachutes van de capsule geopend, waarna de landing een "een schot in de roos was", aldus een woordvoerder van Boeing tijdens de livestream van de landing.

Boeing concurreert met SpaceX

Boeings Starliner is een directe concurrent van de Crew Dragon-capsule van SpaceX en behoort tot het Commercial Crew-programma van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Bij dit programma verleent NASA contracten voor personen- en vrachtvervoer van en naar het internationale ruimtestation ISS. Momenteel moet NASA stoelen inkopen bij Russische Soyuz-capsules, omdat de Verenigde Staten niet zelf over de middelen voor bemande ruimtemissies beschikken.

Met Commercial Crew wil NASA commerciële partijen aanmoedigen om personenvervoer van en naar de ruimte mogelijk te maken, zodat de VS weer zelf Amerikanen de ruimte in kan brengen.

Met de Crew Dragon van SpaceX werd in maart een succesvolle testvlucht uitgevoerd. In het begin van 2020 moet de eerste bemande vlucht plaatsvinden. Dit had al eerder moeten gebeuren, maar de capsule explodeerde tijdens een test van de noodsystemen.