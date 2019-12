De feestdagen kunnen elk jaar weer drukte en stress veroorzaken. Vijf manieren om het hoofd koel te houden.

1. Vrouwen: blijf kalm tijdens de feestdagen

Vrouwen zijn een stuk sneller gestrest dan mannen, blijkt uit onderzoek na onderzoek. Vooral rond de feestdagen bereikt hun stressniveau een hoogtepunt. Uit een peiling van de American Psychological Association in 2006 blijkt 44 procent van de vrouwen rond de feestdagen gestrester te zijn dan anders, tegenover 31 procent van de mannen.

De onderzoekers vermoeden dat dat komt doordat vrouwen zich meer uitsloven: vrouwen zeiden vaker dat zij niet aan relaxen toekwamen rond de feestdagen.

2. Vervelende familielieden: gewoon negeren

Zelfs in de beste families kom je hem tegen: zo'n oom Henk met zijn racistische, seksistische of domweg lompe opmerkingen. Als je fel tegen hem ingaat, wordt het familiefeestje daar niet gezelliger van. Wat kun je het best doen als je per ongeluk naast hem komt te zitten?

Zo veel mogelijk negeren werkt het best, bleek in 2013 uit een onderzoek aan de City University of New York. De onderzoekers koppelden hun proefpersonen aan een bijzonder sympathiek iemand of aan een lompe en onaardige persoon.

Soms moesten ze de ander zo veel mogelijk negeren, soms moesten ze beleefd blijven converseren. Vervolgens kregen ze een denktaak voorgeschoteld die concentratie vereiste. Lukte dat? Zij die de lomperik hadden genegeerd, presteerden beter op deze taak. Omgaan met onaardige mensen kost energie. Die bespaar je als je oom Henk en zijn domme praatjes negeert.

3. Cadeautjes: pak vooral flink uit voor een goed gevoel

Flink uitpakken met cadeaus is sfeerverhogend tijdens familiebijeenkomsten. Het goede gevoel dat je krijgt door iets te geven, blijft zelfs langer hangen dan het goede gevoel om iets te krijgen, ontdekten twee universiteiten in Chicago in 2018.

Proefpersonen speelden een spel waarbij ze geld wonnen voor zichzelf of voor een goed doel naar keuze. Het vrolijke gevoel van iets krijgen sleet erg snel, maar als je steeds iets geeft, dan blijft dat heel lang goed voelen.

4. Tijd voor jezelf: ga even wandelen na het familiediner

Dagenlang op elkaars lip zitten: je wordt van minder gek. Ga eens een stuk lopen, dat is lichamelijk en geestelijk goed voor je. Curtin University (Australië) ontdekte begin 2015 dat kantoorpersoneel dat tijdens de lunchpauze gaat wandelen opgewekter en minder gestrest is dan mensen die de hele dag binnen zitten.

Als zoiets werkt tegen werkstress, dan werkt het vast ook tegen familiestress. Zeker als je je stad of dorp uit gaat. Want wandelen in de natuur is al helemaal rustgevend, ontdekten wetenschappers van onder meer Kyoto University in 2007. Kun je het echt niet maken om zonder je familie in het groen te gaan wandelen? Neem ze dan maar mee.

5. Geniet ervan: Kerstmis alleen vieren is ook niet leuk

Ja, familie kan vermoeiend zijn. Maar ach, wees blij dat je familie hebt en dat zij je graag zien. Liefst 38 procent van de Nederlanders voelt zich enigszins of heel erg eenzaam, bleek in 2013 uit een onderzoek van het RIVM. En tijdens de kerstdagen voelen veel mensen zich nog eenzamer dan anders. Met vervelende gevolgen.

Zo zorgt het idee Kerst alleen te moeten vieren bij een op de vijf singles voor stress, aldus een peiling van datingsite Parship.nl uit 2013. Want ja, familie kan voor stress zorgen, maar eenzaamheid ook. En dat niet alleen: eenzaamheid vergroot de kans op depressies en tast je immuunsysteem aan, aldus een onderzoek van de University of Chicago. Chronisch eenzame mensen gaan zelfs eerder dood.

Nee, dan liever verplicht familiebezoek. Zelfs als dat betekent dat je de seksistische praat van oom Henk, de belegen moppen van je schoonvader en het eeuwige bemoeien van je (schoon)moeder moet aanhoren.

Weet jij hoe het 'heurt' tijdens het kerstdiner? Doe de test van Quest!