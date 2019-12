Lucht- en ruimtevaartbedrijf Boeing heeft vrijdagmiddag rond 12.30 uur met succes de Starliner-astronautencapsule gelanceerd voor een allereerste onbemande vlucht naar het internationale ruimtestation ISS. Na een half uur kwam het ruimtevaartuig echter in de problemen.

Alles verliep vlekkeloos bij de lancering van de Atlas V-raket die de capsule draagt, maar na een half uur meldde Boeing dat de Starliner zich niet in de juiste baan om de aarde bevindt. Het ruimtevaartuig is wel stabiel. Het is de eerste testvlucht die de capsule ooit maakt.

Medewerkers in het controlecentrum van Boeing proberen de problemen op te lossen. Het is de bedoeling dat het na de lancering 26 uur duurt om het ISS te bereiken, maar het is nog maar de vraag of dit gaat lukken.

De Starliner moet astronauten in het ISS bevoorraden. De capsule heeft onder meer voedsel, levensmiddelen als wc-papier en wetenschappelijke experimenten aan boord. De astronauten moeten dat allemaal uitladen.

Bij zijn enige eerdere vlucht bleef de Starliner binnen de atmosfeer. Begin november voerde Boeing een zogenoemde 'Pad Abort Test' uit met de Starliner, waarbij alleen de noodsystemen werden getest.

De capsule staat dan op een platform, om vervolgens de noodmotoren te ontsteken en te zien of deze werken. Dit is om te testen of de capsule zo snel mogelijk de inzittenden kan wegschieten van gevaar, zoals problemen in de stuwraket of de lanceerinstallatie.

Boeing concurreert met SpaceX voor NASA-contracten

Boeings Starliner is een directe concurrent van de Crew Dragon-capsule van SpaceX en behoort tot het Commercial Crew-programma van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Bij dit programma verleent NASA contracten voor persoons- en ladingsvervoer van en naar het internationale ruimtestation ISS. Momenteel moet NASA stoelen inkopen bij Russische Soyuz-capsules, omdat de Verenigde Staten niet zelf over de middelen voor bemande ruimtemissies beschikken.

Met Commercial Crew wil NASA commerciële partijen aanmoedigen om menselijk vervoer van en naar de ruimte mogelijk te maken, zodat de Verenigde Staten weer zelf Amerikanen de ruimte in kunnen brengen.

De Crew Dragon van SpaceX voerde in maart een succesvolle testvlucht uit en moet in het begin van 2020 een eerste bemande vlucht maken. Dit had al eerder moeten gebeuren, maar de capsule explodeerde tijdens een test van de noodsystemen.

De Atlas V-raket met aan aan boord de Starliner-astronautencapsule vertrok vanaf de lanceerbasis Cape Canaveral in Florida. (Foto: Reuters)

Feminismesymbool 'Rosie the Riveter' vliegt mee

Op de onbemande proefvlucht is wel nog een vrouwelijke 'passagier' mee: een pop van 'Rosie the Riveter'. Rosie werd in de Tweede Wereldoorlog afgebeeld op een poster over vrouwen die het fabriekswerk van uitgezonden mannen op zich namen. Een riveter is iemand die klinknagels monteert en van oudsher met een hamer platslaat.

Met haar rode bandana, spierballen en blauwe overalls groeide Rosie uit tot cultureel icoon en internationaal bekend symbool voor feminisme en vrouwelijke economische kracht. Op de betreffende poster stond de inmiddels beroemde slogan We can do it!.