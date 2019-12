Wetenschap Living Lab: een nieuw magisch sleutelwoord voor succesvol onderzoek 12 x gedeeld Het Living Lab, of Levend Lab lijkt tegenwoordig een nieuw magisch sleutelwoord voor succes in onderzoek en innovatie. In werkelijkheid is de definitie ervan nogal onduidelijk. En voor de meeste mensen is Living Lab nog steeds een buitenaardse term. Toch is zo’n levend laboratorium een waardevol middel voor de wetenschap en innovatie. Niet in de laatste plaats door de samenwerking tussen verschillende disciplines.