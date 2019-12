Wetenschap Oudste door mensen gemaakte afbeelding gevonden in Indonesië 69 x gedeeld Een vermoedelijk 43.900 jaar oude rotsschildering in Indonesië is volgens Australische archeologen voor zover bekend de oudste illustratie die ooit door mensen is gemaakt. De onderzoekers beschrijven de vondst op het eiland Sulawesi in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.