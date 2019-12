'Leuke broek!' 'Oh, die kostte maar twee tientjes…' Wijs een compliment niet van de hand, het is een psychologisch wondermiddel. Hoe neem je complimenten het beste in ontvangst?

Je zit bij je schoonfamilie aan tafel. Je schoonmoeder heeft uren in de keuken gestaan en kijkt je verwachtingsvol aan. 'Smaakt het?' Jij: 'Ja, de aardappelen zijn goed gaar!' Schoonmoeder: 'Vind je het vlees dan niet lekker?' 'Jawel', zeg jij snel. Pff, je zult nog eens iets aardigs zeggen.

Kijk maar uit met complimenten. Voor je het weet, wordt je aardig bedoelde antwoord als een belediging opgevat. "Let op voor al te gedetailleerde complimenten", zegt Frank van Marwijk, sociotherapeut en coauteur van Het groot complimentenboek (2017). "Je kunt beter eerst een compliment geven voor het geheel. Als je schoonmoeder vraagt of het smaakt, zeg jij: 'Ja, heerlijk gemaakt'! Je schoonmoeder: 'Die kruiden van het vlees heb ik in een tijdschrift gevonden.' Dan zeg jij: 'Ja, lekker met die verse koriander!'"

Eind goed, al goed. "Jij geeft een compliment over het geheel, vervolgens geeft zij informatie waarover zij een compliment wil hebben, namelijk over de kruiden", zegt Van Marwijk. Als je dat zelf invult met 'lekkere aardappelen', omdat jij die zelf moeilijk gaar krijgt, dan gaat je compliment de mist in.

Belangrijk voor de ander

Hoe belangrijk is het om je compliment echt te menen? "Mensen vinden authenticiteit heel belangrijk als ze een compliment geven", zegt psycholoog Marius Rietdijk van de Vrije Universiteit Amsterdam. Maar een beetje toneelspelen mag best. "Mensen krijgen liever een niet-authentiek compliment dan geen compliment", zegt hij. Vandaar dat je ook niet bang hoeft te zijn snel voor slijmerd te worden aangezien.

Sociaal psycholoog Roos Vonk schrijft in haar boek Collega's en andere ongemakken (2015) bijvoorbeeld dat leidinggevenden het fijn vinden complimenten te krijgen. Ze merken het nauwelijks als werknemers bij hen slijmen om een wit voetje te halen.

Compliment is beloning

Dat we blij worden van complimenten, is zelfs in onze hersenen te zien. Het Japanse National Institute for Physiological Sciences deed in 2008 onderzoek bij 19 mensen. De proefkonijnen moesten onder de fMRI-scanner verschillende taken verrichten. Eerst speelden ze een gokspelletje waarbij ze een bedrag konden winnen. Vervolgens kregen de deelnemers positief commentaar op een persoonlijk filmpje dat ze eerder hadden opgenomen en een vragenlijst die ze hadden ingevuld.

De onderzoekers vergeleken de hersenscans bij het krijgen van de geldbeloning en bij het vernemen van de positieve reacties. Wat bleek? Zowel bij de geldbeloning als bij het compliment werd het beloningssysteem in het brein actief. Daardoor komen er stoffen vrij waarvan je een goed gevoel krijgt. Vandaar dat mensen dolgelukkig worden als je iets complimenteus zegt, alsof ze een cadeau krijgen.

Twee tientjes bij Zeeman

Maar juist omdat een compliment als een cadeautje voelt, is het ontvangen ervan wat ongemakkelijk. "Het is alsof je iets krijgt en je zelf niets bij je hebt om terug te geven", zegt Rietdijk.

Hij noemt een klassiek voorbeeld van een onhandige reactie op een compliment: 'Wat heb je een mooie broek aan.' 'O, die kostte maar twee tientjes bij Zeeman.' Dat is dus geen goede reactie.

"Je moet je realiseren dat degene die het compliment geeft zich blij voelt dat hij het kan geven. Dat moet je dus ook blij in ontvangst nemen. Dat is dan weer een cadeautje terug voor de gever", zegt Rietdijk. Dat is typisch Nederland. Onze cultuur is calvinistisch, zo van: hard werken en de beloning komt na je dood, in de hemel." Daarom vinden we complimenten krijgen al snel overdreven en lijkt het ijdeltuiterig om er enthousiast op te reageren.

Hoe neem je wel een compliment in ontvangst? Gewoon 'dank je wel' zeggen. En geef ook eens een compliment terug, al hoeft dat niet direct.

Maar complimenten uitdelen is vooral gewoon gezellig. "Het is een sociaal wondermiddel", vindt Rietdijk. Geef je een goed compliment, dan is de sfeer meteen goed." Zelfs aan tafel bij schoonmoeder.

Heb jij narcistische trekjes? Doe de test van Quest!