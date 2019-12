Paleontologen hebben in barnsteen versteende veren van dinosaurussen ontdekt, waar prehistorische luizen zich in hebben genesteld. Deze luizen blijken nog onontdekte soorten en worden beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Amerikaanse, Britse, Chinese en Russische onderzoekers beschrijven tien fossielen van prehistorische varianten van luizen, de allereerste exemplaren van de nieuwe soort Mesophthirus engeli. De tien insecten zaten op twee dinosaurusveren, in 100 miljoen jaar oude stukken barnsteen uit Myanmar.

Hoewel er in dit tijdperk veel gevederde dinosaurussen waren, was er tot op heden nog weinig bewijs van insecten die dineerden in hun verenkleed. Wel zijn er eerder luizen uit de tijd van de dinosaurussen ontdekt die zich voedden op bloed.

Eén van de twee veren in barnsteen was beschadigd, waarschijnlijk omdat er al flink aan geknaagd was door de parasieten. De schade aan de veren is volgens de paleontologen vergelijkbaar met de ravage die moderne luizen achterlaten bij vogels.

Gevonden insecten verschillen van moderne luizen

Moderne luizen zijn wel iets anders dan hun prehistorische voorouders. Zo zijn de bekken van de Mesophthirus engeli anders gevormd en hebben de prehistorische parasieten een soort borstelharen op hun klauwen en antennes.

De luizen zijn niet groter dan ongeveer 0,23 millimeter, kleiner dan een speldenknop. Vermoedelijk waren het nog jongen op het moment dat ze in het barnsteen vast kwamen te zitten.

Nog veel onbekend over evolutie van luizen

Er is nog veel onbekend over hoe verenetende luizen zijn geëvolueerd. Dat is vooral te danken aan een gebrek aan dergelijke fossielen uit het mesozoïcum, ofwel de periode van ongeveer 250 miljoen tot 65 miljoen jaar geleden.

Dankzij de vondst uit Myanmar komt daar verandering in. Door de vondst lijkt het erop dat toen er meer soorten vogels en gevederde dinosaurussen begonnen te ontstaan, er ook parasieten begonnen te ontwikkelen die zich met de veren van deze dieren voedden.

Een artist's impression van de luizen op dinosaurusveren. (Foto: Chen Wang)