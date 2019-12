Voor het eerst hebben astronomen een reuzenplaneet ontdekt die in een baan draait om een ster die vermoedelijk in zijn laatste levensfase zit. Terwijl het in die baan zit, verdampt het hemellichaam, schrijven Britse, Chileense en Duitse astronomen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De ster in kwestie is een zogenaamde witte dwerg, vermoedelijk de laatste fase in de levenscyclus van een ster vergelijkbaar met onze zon.

De reuzenplaneet werd bij toeval ontdekt, nadat astronomen ruim zevenduizend zogenaamde witte dwergen hadden onderzocht, schrijft European Southern Observatory (ESO) over de vondst. Voor het onderzoek maakten de wetenschappers gebruik van de Very Large Telescope (VLT) van ESO in de Chileense Atacamawoestijn.

Door kleine veranderingen in het licht die de ster, genaamd WDJ0914+1914, vertoonde, kwamen de astronomen de planeet op het spoor. De oppervlakte van de planeet wordt teniet gedaan door de straling van de witte dwerg. Deze oppervlakte spiraalt als gas naar de ster toe.

Witte dwerg is ontblote kern van opgebrande ster

Wanneer een ster opbrandt, zwelt het op tot een zogenaamde rode reus. Hierbij kan de ster aanzienlijk groeien en planeten in zijn baan opslokken. Als onze zon over vermoedelijk vijf miljard jaar opzwelt tot een rode reus, zou het Mercurius, Venus en de aarde kunnen verorberen.

Uiteindelijk stoot de rode reus zijn buitenste schil af en blijft de kern van de ster over, wat een witte dwerg wordt genoemd.

Wat opvalt bij de planeet om WDJ0914+1914, is dat het zo dicht bij de witte dwerg beweegt dat het binnen de grenzen zat van de voormalige rode reus. In de vorige levensfase van de ster zou de planeet dus opgeslokt zijn. Hierdoor concluderen de astronomen dat na het afwerpen van de schil van de rode reus, de reuzenplaneet dichter bij zijn ster is bewogen.