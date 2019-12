De Indiase Vikram-maanlander, die begin september neerstortte tijdens de landingspoging, is teruggevonden. NASA vond de lander met hulp van een 33-jarige hobbyist uit India.

De Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) had op 16 september foto's gemaakt van de vermeende landingsplek, maar op die beelden kon NASA in eerste instantie niets vinden.

NASA nodigde daarom het publiek uit om bij de zoektocht te helpen door de foto's van de LRO te vergelijken met eerder gemaakte foto's van hetzelfde stuk maanoppervlak.

De Indiase IT-professional Shanmuga Subramanian kwam met de gouden tip. Hij ontdekte de crashplek door twee laptops naast elkaar te zetten en zo beide foto's te vergelijken, vertelt hij tegen persbureau AFP. Naar eigen zeggen kreeg hij ook hulp van mensen op Twitter en het internetforum Reddit.

Vervolgens kamde NASA het door Subramanian aangewezen gebied uit totdat de ruimtevaartorganisatie kon bevestigen dat het inderdaad om de Vikram-lander ging.

Lander had te veel snelheid

NASA gaf maandag een foto vrij waarop de plek waar de lander is neergekomen gemarkeerd is. De afbeelding bevestigt dat het object hard op de maan terecht is gekomen: tientallen brokstukken liggen over een gebied van meerdere kilometers verspreid.

De lander had 6 september een zachte landing moeten maken op het oppervlak van de maan. Als dit was gelukt, was India na Rusland, de Verenigde Staten en China het vierde land geworden dat een zachte landing op de maan maakte.

De Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO verloor op 2,1 kilometer hoogte contact met de lander. Op dat moment schoot de lander al veel te snel op het maanoppervlak af om nog veilig te kunnen landen.

De onderste pijl wijst aan waar de Vikram-lander op de maan botste. De groene stippen komen overeen met brokstukken van de maanlander, de blauwe stippen met plekken waar het maanoppervlak is aangetast door de crash. De s markeert het brokstuk dat Subramanian identificeerde. (Foto: NASA/Goddard/Arizona State University)