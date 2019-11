Astronomen van Yale University hebben een nieuwe 'close-up' van de interstellaire komeet 2l/Borisov gemaakt. Dit is het tweede object van buiten ons zonnestelsel dat begin december relatief dicht langs de aarde scheert.

De foto is op 24 november gemaakt door een telescoop op Hawaï. Om een idee van de omvang van de komeet te geven, hebben de wetenschappers een afbeelding gemaakt waarop ook de aarde te zien is. Ruimtetelescoop Hubble maakte op 12 oktober de tot nu scherpste foto van 2l/Borisov.

Bij het project is ook de Nederlandse astronoom Pieter van Dokkum betrokken. Volgens hem is de staart van de komeet bijna 160.000 kilometer lang, dat is veertien keer de diameter van de aarde. "Het maakt nederig als je beseft hoe klein de aarde is ten opzichte van deze bezoeker uit een ander zonnestelsel", zegt hij.

2l/Borisov is op weg richting de zon, waar het op 7 december langsvliegt. De komeet nadert de aarde tot op ongeveer 300 miljoen kilometer.

Vanwege de warmte van de zon komen gas en fijnstof vrij, waardoor de komeet een lange staart krijgt en er "spookachtig" uitziet. De komeet heeft een doorsnede van ongeveer 1 kilometer en een rode gloed.

Komeet is het tweede object uit een ander planetenstelsel

De komeet werd afgelopen zomer ontdekt door de Oekraïense amateurastronoom Gennadiy Borisov, naar wie het object ook is vernoemd. Onderzoekers denken dat het object uit het eigen planetenstelsel is geslingerd, nadat het tot een bijna-botsing kwam met een planeet.

De ruimterots is op doorreis en zal ons zonnestelsel halverwege 2020 weer verlaten. Wetenschappers hebben daardoor nog relatief lang de tijd om de komeet te bestuderen.

2l/Borisov is niet het eerste object uit een ander planetenstelsel dat ons zonnestelsel 'bezoekt'. In 2017 ontdekten astronomen Oumuamua, een sigaarvormig rotsblok. Dat is een vrij ongebruikelijke vorm voor een komeet. 2l/Borisov wijkt niet af van de kometen uit ons zonnestelsel.