Drie antennes van de Nederlands-Chinese radiotelescoop, die achter de maan hangt, zijn uitgeschoven, maken de Nederlandse onderzoekers die bij het project betrokken zijn dinsdag bekend. Deze Netherlands-China Low-Frequency Explorer (NCLE) moet informatie gaan geven over het ontstaan van het heelal na de oerknal.

De NCLE is het eerste Nederlandse instrument dat aan boord van een Chinese ruimtemissie is meegenomen. De speciale radioantennes bevinden zich aan boord van een communicatiesatelliet, die Chinese onderzoekers hebben ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De telescoop hing al ruim een jaar in de ruimte, maar de bijbehorende communicatiesatelliet werd eerst gebruikt om een Chinese maanlander bij te staan. Dit duurde langer dan gepland.

Het radio-observatorium maakt deel uit van de Chinese Chang'e-4-missie. Daarbij wisten de Chinezen voor het eerst een succesvolle landing op de achterkant van de maan te maken.

Onderzoekers kunnen niet wachten op eerste data

De Radboud-onderzoekers hebben nu veertien dagen de beschikking over de radiotelescoop. Volgens directeur Marc Klein Wolt van het Radboud Radio Lab en leider van het Nederlandse team is dat "veel meer dan eerder het idee was. "De maannacht is nu van ons", zegt hij.

Wetenschappelijk leider van de Nederlands-Chinese radiotelescoop Heino Falcke zegt dat hij bijna niet kan wachten om de eerste meetgegevens te ontvangen. "Eindelijk zijn we in business en hebben we een radioastronomie-instrument van Nederlandse komaf in de ruimte."

"Het team heeft ongelofelijk hard gewerkt en de eerste data zullen duidelijk gaan maken hoe goed het instrument werkelijk is", aldus Falcke.

Uitschuiven antennes verliep niet helemaal soepel

Overigens schoven de antennes volgens het team niet helemaal soepel uit. Daarom is besloten om eerst gegevens te gaan verzamelen en de antennes misschien later helemaal uit te schuiven.

Met de kortere antennes kan het instrument signalen opvangen van zo'n achthonderd miljoen jaar na de oerknal, toen de eerste sterren zich vormden. Met de maximale lengte kan de telescoop tot vlak na de oerknal 'kijken'.