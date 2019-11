Een team van Amerikaanse, Franse en Spaanse astronomen heeft het landschap van de grootste maan van Saturnus, Titan, in kaart gebracht. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature Astronomy beschrijven de wetenschappers hoe hun kaart tot stand is gekomen.

De astronomen stelden vast dat de oppervlakte van Titan is opgemaakt uit zes verschillende soorten landschap: duinen, heuvels, kraters, labyrinten, meren en open vlaktes. Met labyrinten worden valleien bedoeld die door erosie in de oppervlakte zijn gesneden.

Een deel van de meren op de maan bevat daadwerkelijk vloeistof, waardoor Titan -voor zover bekend- het enige andere hemellichaam naast de aarde is waar vloeistof vloeibaar blijft en niet van fase verandert. In tegenstelling tot de aardse meren zit er geen water in, maar vloeibaar methaan.

Daarbij komt dat waar de aarde voor ruim 70 procent bedekt is met water, de methaanmassa's op Titan ongeveer 1,5 procent van de oppervlakte beslaan. Deze blijken vooral rond de polen van de maan te liggen.

Rond de evenaar van het hemellichaam liggen vooral duingebieden. Het merendeel van Titan, tussen de evenaar en de polen, is bedekt met open vlaktes. Het landschap op de maan is dus verschillend per breedtegraad.

De nieuwe kaart van Titan. (Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU)

Slecht zicht op Titan door dichte atmosfeer

Onderzoek naar Titan is lastig om uit te voeren, doordat de dichte, gelige atmosfeer het zicht op de maan verhindert.

De onderzoekers maakten de kaart op basis van data die de Cassini-sonde verzamelde. Deze satelliet werd samen met de Huygens-lander gelanceerd op 15 oktober 1997 en bereikte de planeet in 2004 om zich op 15 september 2017 in de oppervlakte van Saturnus te boren.

Tijdens de missie vloog Cassini ruim honderd keer langs de omringde planeet en maakte opnames van Titan door middel van bijvoorbeeld infraroodapparatuur.

De Huygens-lander kwam in januari 2005 neer op de oppervlakte van Titan, als eerste object dat op een andere maan dan onze eigen maan landde. Huygens maakte foto's van het gelige hemellichaam; de eerste beelden vanaf de oppervlakte van een hemellichaam achter Mars.

Eigenlijk had de lander zevenhonderd foto's moeten terugsturen naar aarde, maar één van de twee communicatiekanalen werkte niet, waardoor er 'maar' 350 foto's terug naar onze planeet kwamen.

Een foto vanaf de oppervlakte van Titan. (Foto: NASA/JPL/ESA/University of Arizona)