NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Het is gevaarlijk om je oren schoon te maken met een wattenstaafje."

Oordeel: waar

Verschillende websites, zoals Faqt, schrijven dat het schoonmaken van je oren met een wattenstaafje gevaarlijk is. Maar waarom is het gebruik van een wattenstaafje geen goed idee, en is het überhaupt nodig om je oren schoon te maken?

Wat is de functie van oorsmeer?

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde staat uitgelegd dat oorsmeer in het buitenste deel van de gehoorgang wordt gemaakt. Jan Wouter Brunings, keel-neus-oorarts (KNO-arts) aan het Maastricht UMC+, legt uit dat oorsmeer nuttig is omdat het uitdroging van de huid in de gehoorgang voorkomt en omdat het beschermt tegen bacteriën die de gehoorgang binnenkomen.

Het gebied dat in het bovenstaande model met nummer 2 is aangegeven, is de gehoorgang (Foto: Getty Images)

Moet je je oren schoonmaken?

Brunings vertelt dat het normaal gesproken niet nodig is om oorsmeer te verwijderen. "Overtollig oorsmeer wordt meestal automatisch uit de gehoorgang afgevoerd. Als het oorsmeer erg naar buiten komt en duidelijk zichtbaar is, kan ik me goed voorstellen dat je het zichtbare gedeelte van je oor wil schoonmaken. Dit kan bijvoorbeeld met een handdoek."

Waarom je geen wattenstaafje moet gebruiken

"Gebruik nooit een wattenstaafje om je oren schoon te maken", waarschuwt Brunings. Hij legt uit dat je met een wattenstaafje oorsmeer meestal alleen maar verder de gehoorgang induwt. "Hierdoor kan in de gehoorgang een oorsmeerprop ontstaan, waardoor je slechter kan gaan horen. Daarnaast zie ik te vaak dat iemand met het wattenstaafje is doorgeschoten en door het trommelvlies heen heeft geduwd." Het trommelvlies is een dun vlies aan het einde van de gehoorgang en heeft een belangrijke functie bij het goed functioneren van het gehoor.

Het beschadigen van het trommelvlies met een wattenstaafje komt volgens Brunings bijvoorbeeld voor als iemand wordt aangestoten terwijl hij een wattenstaafje in zijn oor heeft, "dan schiet het wattenstaafje dus soms door". Ook de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde waarschuwt voor het gebruik van wattenstaafjes.

Wat als je te veel oorsmeer in je oor hebt?

Als het oorsmeer dat in je oor wordt gemaakt, om wat voor reden dan ook, niet goed uit de gehoorgang wordt afgevoerd, dan kan het ophopen in het oor en kun je last krijgen van een oorsmeerprop. Het gevolg hiervan is dus dat je slechter hoort. Brunings vertelt dat het in dit geval het beste is om naar de huisarts te gaan om je oren te laten uitspuiten

Als je droog oorsmeer hebt, kan het oorsmeer vaak ook slechter worden afgevoerd. "Het kan dan helpen om thuis een beetje olie in je oren te druppelen. Dit kan ervoor zorgen dat oorsmeer net wat zachter wordt, en zo makkelijker uit de gehoorgang komt."

Conclusie

Oorsmeer is nuttig voor de huid in je gehoorgang en heeft een antibacteriële werking. Normaal gesproken hoef je oorsmeer dus ook niet uit je oren te verwijderen. Als je wel last hebt van te veel oorsmeer dat in je oor blijft zitten en je hierdoor slechter hoort, kan je het beste naar de huisarts gaan. Steek in ieder geval geen wattenstaafje in je oor, vaak werkt dit averechts. Met een wattenstaafje kun je ook nog eens je oren beschadigen.

We beoordelen de bewering "Het is gevaarlijk om je oren schoon te maken met een wattenstaafje" als waar.