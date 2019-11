Een wervel van een plesiosaurus, die tot 66 miljoen jaar geleden leefde, is ontdekt in een ondergrondse gang bij het dorp Sibbe in de Limburgse gemeente Valkenburg aan de Geul, schrijft 1Limburg donderdag.

Het bot van het prehistorische reptiel met een kenmerkend lange nek werd ontdekt tijdens het zagen van blokken kalksteen.

Na de vondst werd het gesteente voor onderzoek overgedragen aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Uit het onderzoek bleek dat het om de wervel van een plesiosaurus gaat.

Dit is niet de eerste dergelijke vondst in Limburg. Paleontologen hebben al langer interesse in de kalksteengroeves in de provincie. Zo werd in de ENCI-groeve in Maastricht ruim twintig jaar geleden de schedel en een stuk ruggengraat van een mosasaurus, ook wel bekend als maashagedis, gevonden.

De wervel zal binnenkort tijdens een internationaal symposium over kalk- en vuursteen in Maastricht worden gepresenteerd.