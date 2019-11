Liederen hebben overal op de wereld een soortgelijke functie, bevestigen wetenschappers uit Canada, Duitsland, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten na het uitgebreid onderzoeken van muziek uit 315 verschillende culturen. De bevindingen verschenen donderdag in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Het uitgangspunt dat muziek een menselijk universeel gebruikt iets is, is niet nieuw. Dit onderzoek is volgens de wetenschappers wel de eerste keer dat systematisch is aangetoond dat muziek overal op de wereld dezelfde toepassingen heeft.

Muziek om op te dansen, als liefdesuitingen, om kinderen in slaap te sussen of om te helen komt in alle 315 culturen voor, concluderen de wetenschappers. Het gaat hier zowel om liederen met als zonder zang, afkomstig uit gebieden in alle windrichtingen, van Schotland tot Polynesië of Ghana.

De wetenschappers konden uiteindelijk ook op basis van de eigenschappen van de muziek, zoals het tempo en de toonhoogte, voorspellen of een lied bijvoorbeeld bedoeld is om op te dansen of om iemand de liefde te verklaren.

Klik hier om naar de verschillende geluidsopnames te luisteren.

Uitvoering van muziek verschilt vooral

Hoewel muziek overal voorkomt op soortgelijke manieren, zijn er wel verschillen in de uitvoering van liedjes. Zo verschillen nummers in complexiteit. Melodieën zijn bijvoorbeeld zeer uitgebreid of juist simpel.

Op audiobestanden is bijvoorbeeld te horen hoe een 'helend' nummer wordt gezongen door één vermoedelijk mannelijke stem, in combinatie met een enkel instrument. Een ander helend liedje wordt met trommels, fluiten en verschillende stemmen door elkaar opgevoerd.

Een dansliedje uit het noordoosten van Siberië is overwegend rustig, terwijl een soortgelijk liedje uit Brazilië weer een stuk sneller is.

Elk nummer gemeten met drie maatstaven

Nummers verschillen in complexiteit en worden gebruikt op minstens veertien verschillende manieren. De wetenschappers beoordeelden de muziek met drie verschillende maatstaven. Deze maatstaven zijn: in welke mate het nummer wordt gebruikt voor formele gelegenheden, in welke mate het nummer religieus wordt gebruikt en in welke mate de muziek opwindend is.

Zo kan een nummer voor een groot publiek worden gezongen, zonder religieuze bedoelingen op een hoog tempo met veel verschillende stemmen.

Het onderzoek werd in twee delen opgesplitst: theoretisch onderzoek naar de achtergrond van muziek in verschillende culturen en de beschrijvingen van optredens, evenals de analyse van tientallen geluidsopnames van helende muziek, liefdes-, slaap- en dansmuziek.