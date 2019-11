Wetenschap Zwart gat katapulteert eenzame ster uit Melkweg 48 x gedeeld Twee sterren die om elkaar draaiden, werden miljoenen jaren geleden geleden van elkaar gescheiden door het zwarte gat in het centrum van de Melkweg, waarna dit gat een van deze sterren ons sterrenstelsel uit katapulteerde. Astronomen uit Australië, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben dit beschreven in het wetenschappelijk tijdschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.