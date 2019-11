Wetenschap Student stuit op plant in Zuid-Afrika die al 215 jaar niet is gezien 6 x gedeeld Een promovendus in plantkunde in Zuid-Afrika stuitte onlangs bij toeval op een plant die al sinds 1804 niet meer is waargenomen, schrijft de Zuid-Afrikaanse Stellenbosch-universiteit deze week. De Psoralea cataracta ging verloren in de Zuid-Afrikaanse provincie de West-Kaap, als gevolg van ontbossing en landbouw.