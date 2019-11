De negenjarige Laurent Simons behaalt binnenkort zijn bachelordiploma Electrical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Simons ging op zijn zesde al naar de middelbare school, en op zijn zevende mocht hij als onderzoeker een onderzoekstraject aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam beginnen.

Afgelopen tijd studeerde hij Electrical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. De bacheloropleiding duurt gemiddeld drie jaar, maar Simons zal die studie al binnen een jaar afronden.

De jongen gaat zo snel door zijn opleidingen heen dat het hem een vermelding in het Guinness Book of World Records oplevert.

Wat Simons precies gaat doen na het afstuderen in Nederland is nog onduidelijk. Zodra hij zijn eindproject heeft ingeleverd, komt er een delegatie van Amerikaanse universiteiten naar Nederland toe. Zij zullen met de Technische Universiteit Eindhoven kijken of er voor de jongen een mogelijkheid is voor een samenwerking.

Simons is vooral in technologie geïnteresseerd die gebruikt kan worden bij behandeling van patiënten, vertelt hij aan NUjunior. "Ik ben geïnteresseerd in alle delen van het lichaam. Ik wil bijvoorbeeld een robotarm kunnen maken, of een manier verzinnen om een lever te herstellen of te vervangen."